Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует лечить больных коронавирусом препаратом Veklury (ремдесивиром). Применять его можно на взрослых и детях старше 12 лет, у которых развилась пневмония и есть необходимость в кислородной терапии.

Ремдесивир стал первым препаратом, который EMA разрешила применять на территории ЕС.

Ранее Большинство больных COVID-19, которых лечили Ремдесивиром, выздоровели за 6 дней – CNN

В исследовании эффективности ремдесивира приняли участие более 1000 госпитализированных пациентов с COVID-19. Часть пациентов получала препарат, а другая часть только плацебо. В первом случае люди выздоравливали примерно через 11 дней, а во втором на преодоление болезни уходило в среднем 15 дней.

Интересно, что использование препарата вообще никак не влияло на людей с легкой формой коронавируса. Что у первой, что у второй группы время выздоровления было примерно одинаковое – 5 дней.

Примерно 90% участников исследования составили люди с тяжелой формой заболевания. Те люди, которые получали плацебо, выздоравливали примерно через 18 дней. В то же время те пациенты, которым давали препарат, могли преодолеть болезнь в среднем до 12 дней.

Впрочем, в исследовании отмечают, что те пациенты, которые начали принимать препарат непосредственно после того, как их подключили к аппарату ИВЛ, то сроки выздоровления в обеих группах никак не отличались.

Ремдесивир – что это Противовирусный препарат, разработанный для борьбы с лихорадкой Эбола. Он снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Напомним, что в США испытания ремдесивира проходили настолько обнадеживающе, что власти США разрешили использовать препарат в экстренном порядке (то есть до прохождения обязательной сертификации).