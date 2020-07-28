"Ситуація – критична": Європа готується до другої хвилі коронавірусу й повернення карантину
У країнах Європи все частіше говорять про другу хвилю коронавірусу, яку слід очікувати невдовзі. А разом з тим закликають не лише пильніше готуватися до збільшення хворих на COVID-19, а й хоча б розглянути можливість відновити дію низки обмежень.
Європа готується до другої хвилі коронавірусу
Про це пише британське видання The Guardian в огляді ситуації з COVID-19 у європейських країнах.
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Висновок оглядачів
- "Постійні нові спалахи захворювання роблять все більш реальною перспективу повторного запровадження обмежувальних заходів. І все це – коли мільйони людей пішли у відпустки й подорожують Європою".
Приклади, які наводять у The Guardian
Каталонія
- Там заявили, що "локдаун" (зупинка суспільного життя) можуть частково відновити. Рішення щодо цього прийматимуть, якщо за умов спалаху хвороби її не зможуть взяти під контроль за 10 днів.
- До слова, за два тижні у Каталонії зафіксували майже 8 тисяч нових хворих, а це половина серед усіх іспанських.
Ситуація – критична. Якщо ми не впораємося, нам доведеться повернутися назад (до карантину – 24 канал),
– заявив голова уряду Каталонії Кім Торра.
Особливо Торра прохав молодь – не влаштовувати домашні вечірки. Мовляв, саме через них хворих більшає.
Німеччина
- МОЗ Німеччини серйозно стурбований зростанням випадків інфікування за кілька минулих тижнів.
- Тож у країні вводять обов'язкове тестування на коронавірус для всіх, хто побував на територіях, де ситуація визнана несприятливою.
Ми повинні запобігти ситуації, коли мандрівники повертаються та заражають інших, створюючи нові ланцюжки інфекцій,
– сказав міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.
Франція
- МОЗ Франції закликало до обережності – мовляв, різко зросла кількість випадків COVID-19 серед молоді.
- Молодих людей просять не забувати вдягати маски й мити руки – якнайчастіше. Звісно, дотримуватися дистанції теж.
Греція
- У Греції планують ввести обов'язкове носіння масок в усіх закритих приміщеннях, де важко дотримуватися дистанції (наразі обов'язково у супермаркетах та громадському транспорті).
- Загалом у країні кількість інфікованих зростає, тож нові обмеження – питання часу. Про це заявив речник уряду Стеліос Петсас.
Бельгія
- У Бельгії не виключають, що в країні можуть ввести не просто обмеження, а "повний локдаун" – вдруге.
- Національна рада безпеки дебатувала 6 годин і таки дійшла згоди щодо часткового посилення заходів проти пандемії COVID-19.
Епідеміологічні дані тривожні. Часткові обмежувальні заходи потрібні просто вже, аби уникнути повторного введення загального режиму ізоляції потім – з початку навчального року,
– сказала прем'єр-міністрка Бельгії Софі Вільмес
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Яка ситуація з коронавірусом у кожній країні – дивіться у таблиці: