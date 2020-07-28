У країнах Європи все частіше говорять про другу хвилю коронавірусу, яку слід очікувати невдовзі. А разом з тим закликають не лише пильніше готуватися до збільшення хворих на COVID-19, а й хоча б розглянути можливість відновити дію низки обмежень.

Європа готується до другої хвилі коронавірусу

Про це пише британське видання The Guardian в огляді ситуації з COVID-19 у європейських країнах.

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Висновок оглядачів

"Постійні нові спалахи захворювання роблять все більш реальною перспективу повторного запровадження обмежувальних заходів. І все це – коли мільйони людей пішли у відпустки й подорожують Європою".

Приклади, які наводять у The Guardian

Каталонія

Там заявили, що "локдаун" (зупинка суспільного життя) можуть частково відновити. Рішення щодо цього прийматимуть, якщо за умов спалаху хвороби її не зможуть взяти під контроль за 10 днів.

До слова, за два тижні у Каталонії зафіксували майже 8 тисяч нових хворих, а це половина серед усіх іспанських.

Ситуація – критична. Якщо ми не впораємося, нам доведеться повернутися назад (до карантину – 24 канал),

– заявив голова уряду Каталонії Кім Торра.

Особливо Торра прохав молодь – не влаштовувати домашні вечірки. Мовляв, саме через них хворих більшає.

Німеччина

МОЗ Німеччини серйозно стурбований зростанням випадків інфікування за кілька минулих тижнів.

Тож у країні вводять обов'язкове тестування на коронавірус для всіх, хто побував на територіях, де ситуація визнана несприятливою.

Ми повинні запобігти ситуації, коли мандрівники повертаються та заражають інших, створюючи нові ланцюжки інфекцій,

– сказав міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан.

Франція

МОЗ Франції закликало до обережності – мовляв, різко зросла кількість випадків COVID-19 серед молоді.

Молодих людей просять не забувати вдягати маски й мити руки – якнайчастіше. Звісно, дотримуватися дистанції теж.

Греція

У Греції планують ввести обов'язкове носіння масок в усіх закритих приміщеннях, де важко дотримуватися дистанції (наразі обов'язково у супермаркетах та громадському транспорті).

Загалом у країні кількість інфікованих зростає, тож нові обмеження – питання часу. Про це заявив речник уряду Стеліос Петсас.

Бельгія

У Бельгії не виключають, що в країні можуть ввести не просто обмеження, а "повний локдаун" – вдруге.

Національна рада безпеки дебатувала 6 годин і таки дійшла згоди щодо часткового посилення заходів проти пандемії COVID-19.

Епідеміологічні дані тривожні. Часткові обмежувальні заходи потрібні просто вже, аби уникнути повторного введення загального режиму ізоляції потім – з початку навчального року,

– сказала прем'єр-міністрка Бельгії Софі Вільмес

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Яка ситуація з коронавірусом у кожній країні – дивіться у таблиці: