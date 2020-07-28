В странах Европы все чаще говорят о второй волне коронавируса, которую следует ожидать вскоре. А вместе с тем призывают не только пристально готовиться к увеличению больных COVID-19, но и хотя бы рассмотреть возможность возобновить действие ряда ограничений.

Европа готовится ко второй волне коронавируса

Об этом пишет британское издание The Guardian в обзоре ситуации с COVID-19 в европейских странах.

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Вывод обозревателей

" Постоянные новые вспышки заболевания делают все более реальной перспективу повторного введения ограничительных мер. И все это – когда миллионы людей ушли в отпуска и путешествуют по Европе".

Примеры, которые приводят в The Guardian

Каталония

Там заявили, что "локдаун" (остановка общественной жизни) могут частично восстановить. Решение по этому будут принимать, если в условиях вспышки болезни ее не смогут взять под контроль в течение 10 дней.

К слову, за две недели в Каталонии зафиксировали почти 8000 новых больных, а это половина всех испанских.

Ситуация – критическая. Если мы не справимся, нам придется вернуться назад (в карантин – 24 канал),

– заявил глава правительства Каталонии Ким Торра.

Особенно Торра просил молодежь – не устраивать домашние вечеринки. Мол, именно из-за них больных стает больше.

Германия

МЗ Германии серьезно обеспокоен ростом случаев инфицирования за несколько прошедших недель.

Поэтому в стране вводят обязательное тестирование на коронавирус для всех, кто побывал на территориях, где ситуация признана неблагоприятной.

Мы должны предотвратить ситуацию, когда путешественники возвращаются и заражают других, создавая новые цепочки инфекций,

– сказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Франция

МЗ Франции призвало к осторожности – мол, резко возросло количество случаев COVID-19 среди молодежи.

Молодых людей просят не забывать надевать маски и мыть руки – как можно чаще. И, к онечно же, соблюдать дистанцию тоже.

Греция

В Греции планируют ввести обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, где трудно соблюдать дистанцию ​​(сейчас обязательно в супермаркетах и ​​общественном транспорте).

Всего в стране количество инфицированных растет, поэтому новые ограничения – вопрос времени. Об этом заявил представитель правительства Стелиос Петсас.

Бельгия

В Бельгии не исключают, что в стране могут ввести не просто ограничение, а "полный локдаун" – во второй раз.

Национальный совет безопасности дебатировал 6 часом и таки достиг соглашения о частичном усилении мер против пандемии COVID-19.

Эпидемиологические данные тревожны. Частичные ограничительные меры нужны просто сейчас, чтобы избежать повторного ввода общего режима изоляции потом – с начала учебного года,

– сказала премьер-министр Бельгии Софи Вильмес

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Какова ситуация с коронавирусом в каждой стране – смотрите в таблице: