Єврокомісія схвалила перший препарат для лікування COVID-19

Європейська комісія оголосила про рішення видати офіційний ринковий дозвіл для препарату Ремдесивіру. Він став першим офіційно визнаним на рівні ЄС медичним засобом для лікування коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Комісії.

Читайте також Українську фармкомпанію оштрафували на півмільйона за рекламу псевдозасобу проти коронавірусу

Ремдесивір розглядали у дуже короткі терміни в рамках пришвидшеної процедури огляду, яку використовують в Європейському агентстві з лікарських засобів під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

Сьогодні Європейська Комісія надала дозвіл на комерціалізацію лікарського засобу Ремдесивір, що зробило його першим лікарським засобом, який дозволений на рівні ЄС для лікування COVID-19. Цей дозвіл за прискореною процедурою видається після рекомендації Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), після чого він затверджується країнами-членами ЄС,

– йдеться у джерелі.

Єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес заявила, що рішення щодо авторизації ліків проти COVID-19 стало важливим кроком уперед у боротьбі з вірусом.

"Ми змогли надати цей дозвіл менш ніж за місяць після подання заявки, що демонструє готовність ЄС швидко діяти з метою запровадження нових шляхів лікування. Ми не втратимо жодної можливості у зусиллях із забезпечення людей надійними методами лікування або вакцинації", – зазначила вона.

Що відомо про Ремдесивір Ліки, які розробила американська компанія Gilead Sciences, вводять внутрішньовенно, Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомагає їм пережити гостру фазу інфекції. Наразі препарат проходить клінічні випробування третьої фази в лабораторіях п'яти різних країн. У Китаї компанія випробовує його на одній тисячі пацієнтів. У ВООЗ раніше відзначили, що "наразі це єдиний препарат, який може дати ефект".



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу