Еврокомиссия одобрила первый препарат для лечения COVID-19

Европейская комиссия объявила о решении выдать официальное рыночное разрешение для препарата Ремдесивира. Он стал первым официально признанным на уровне ЕС медицинским средством для лечения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Комиссии.

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Ремдесивир рассматривали в очень короткие сроки в рамках ускоренной процедуры осмотра, которую используют в Европейском агентстве лекарственных средств во время чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения.

Сегодня Европейская Комиссия предоставила разрешение на коммерциализацию лекарственного средства Ремдесивир, что сделало его первым лекарственным средством, которое разрешено на уровне ЕС для лечения COVID-19. Это разрешение по ускоренной процедуре выдается после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), после чего оно утверждается странами-членами ЕС,

– говорится в источнике.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес заявила, что решение об авторизации лекарств против COVID-19 стало важным шагом вперед в борьбе с вирусом.

"Мы смогли предоставить это разрешение менее чем через месяц после подачи заявки, что демонстрирует готовность ЕС быстро действовать в целях внедрения новых путей лечения. Мы не потеряем ни одной возможности в усилиях по обеспечению людей надежными методами лечения или вакцинации", – отметила она.

Что известно о Ремдесивире Лекарство, которое разработала американская компания Gilead Sciences, вводят внутривенно, Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции. Сейчас препарат проходит клинические испытания третьей фазы в лабораториях пяти разных стран. В Китае компания испытывает его на одной тысяче пациентов. В ВОЗ отметили, что "пока это единственный препарат, который может дать эффект".

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