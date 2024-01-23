Протеїнові батончики – снеки, які містять вищу концентрацію білка в порівнянні зі стандартними снеками. Вони можуть стати додатковим джерелом білка в раціоні та помічником у вгамуванні голоду між основними прийомами їжі.

Також на тему Чорний, зелений, червоний – який чай найкорисніший

Який має бути склад протеїнового батончика

Калорійність. Оптимально, якщо вона не перевищує 150 – 200 ккал. Існують батончики, які можуть замінити собою цілий прийом їжі – це може призвести до набору ваги внаслідок високої калорійності денного раціону. Заміна повноцінного приймання їжі снеком також підвищує ризик втрати важливих поживних речовин із цілісних продуктів.

Цукор та цукрозамінники. Добре, коли їх менше ніж 5 грамів. Для посилення смаку багато виробників здорових снеків використовують підсолоджувачі: фініки, стевію, кукурудзяний сироп, мед. Важливо пам'ятати, що деякі з них належать до поживних. Це означає, що вони роблять внесок у загальну калорійність снеку, як і звичайний цукор.

Білок. Необхідно приблизно 15 – 20 грамів в одному батончику.

Чи варто замінити шоколад на протеїнові батончики

Протеїновими батончиками часто намагаються замінити шоколадку – улюблену, але "шкідливу". Насправді позбавлення себе їжі, яку ви любите, загрожує зривом і переїданням у майбутньому.

Натомість ви можете включати до раціону трохи шоколаду щодня, а білок отримувати з цілісних продуктів із незамінними амінокислотами – наприклад, з м'яса, морепродуктів чи бобових.

Не варто ділити їжу на "шкідливу" та "корисну". Краще харчуватися збалансовано та різноманітно, але не забувати й про невеликі задоволення.