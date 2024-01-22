Чорний, зелений і червоний чай

Зелений і чорний чай – це листя, яке зібралося з одного куща рослини. Різний колір листя пов'язаний із різним способом обробки. Чорний чай окислюють, а зелений – ні. Листя скручують і випарюють з них вологу, щоб запустити окислення.

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В результаті листя стає темно-коричневим, а аромат посилюється. Після того, як чайний лист досягає потрібного ступеня ферментації, його висушують. Листя для зеленого чаю обробляють і підсушують, але не допускають окислення, тому він набагато світліший, ніж чорний. При цьому хімічний склад практично наближений до складу свіжої сировини, а чорного чаю змінюється.

Каркаде. Тобто те, що називають червоним чаєм. Насправді не чай, а трав'яний напій із квіток гібіскусу чи суданської троянди з кисло-солодким присмаком. Сама квітка живе недовго, розквітає вранці та опадає до обіду. Суцвіття збирають вручну та сушать.

У правильно висушених квіток насичений бордовий колір. Бліді або занадто темні суцвіття свідчать про те, що гібіскус не свіжий або його неправильно висушили.

Як правильно заварювати

Чорний чай зазвичай заварюють 4 – 5 хвилин при температурі близько 98 градусів за Цельсієм або окропом. Зелений чай – при температурі приблизно 82 градуси за Цельсієм 4 – 15 хвилин.

Чим довше заварюється чай, тим сильніший його смак з гіркими нотками. Щоб приготувати напій із каркаде, квітки гібіскусу заливають окропом і настоюють 5 хвилин.

Яка користь від чаю

Вважають, що користь чаю для здоров'я пов'язана з високим вмістом поліфенолів або флавоноїдів, природних сполук з антиоксидантною дією. Усі прості чаї містять приблизно однаковий рівень поліфенолів, хоч і в різних пропорціях.

Зелений чай багатий на епігалокатехін-3 галатом. Це найсильніший антиоксидант із 4-х основних чайних флавоноїдів. Чорний чай містить теофлавін. Це вид флавоноїдів, які утворюються при ферментуванні та надають терпкий смак і яскраве золоте забарвлення.

Каркаде та трав'яні чаї також містять поліфеноли. Припускають, якщо пити 2 – 3 чашки зеленого чи чорного чаю щодня знизить ризик хвороб серця, інсульту і діабету другого типу. Також є думка, що каркаде може сприяти схудненню, покращити стан печінки та навіть допомогти у боротьбі з раком.

Але, наприклад, вивчення користі каркаде проводилося на тваринах, а отже, проведені дослідження непереконливі та потрібні додаткові рандомізовані контрольовані випробування.

Чи є шкода від чаю

Кофеїн, який міститься у чаї, може викликати побічні ефекти – тахікардію, нервову збудливість, безсоння. Однак мало даних про ризики для здоров'я дорослих, які вживають помірну кількість кофеїну, до 400 мг на день. Вміст кофеїну в чашці чаю може трохи відрізнятися, це залежить від виду чаю і часу заварювання.

Наприклад, у чашці чорного чаю 47 мг кофеїну, у чашці зеленого – 28 мг. А каркаде взагалі не містить кофеїн, тому якщо людина чутлива до кофеїну, їй більше підходить зелений чай або напій з каркаде.

Чорні та зелені чаї можуть знижувати всмоктування заліза під час їжі. Це важливо для людей, які мають залізодефіцитну анемію. Але це не означає, що від чаю треба відмовитись. Якщо в основне приймання їжі додавати продукти, які містять вітамін С, вони покращать засвоєння заліза. Або можна пити чай між прийманням їжі.