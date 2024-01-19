Чому виникає пліснява

Спори цвілі є майже всюди, але їх не видно. Вони потрапляють у будинок разом з повітрям через відкриті вікна, двері та системи вентиляції. Або осідають на одязі, взутті та свійських тваринах.

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Для комфортного життя цвілі потрібні вологість та тепло. Особливо їй подобається кухня або ванна кімната з поганою вентиляцією і трубами, що підтікають. Ріст цвілі зазвичай видно і часто викликає затхлий запах. Цвіль пошкоджує предмети домашнього вжитку та може впливати на здоров'я.

Чим пліснява небезпечна для здоров'я

Якщо вдихнути спори цвілі, може статися алергічна реакція – чхання, нежить, почервоніння очей та висипання на шкірі. Найбільш чутливі до цвілі діти, люди похилого віку, люди з проблемами шкіри, екземою, алергією та астмою, люди з ВІЛ, ослабленим імунітетом або які приймають імуносупресори.

Цвіль може викликати ускладнення – астму, грибковий синусит – запальну реакцію в носі на грибок, бронхолегеневий аспергільоз – реакцію на грибок у легенях, гіперчутливий пневмоніт – запалення легень. У чутливих людей цвіль може викликати інфекції шкіри чи слизових.

Як позбутися плісняви

Щоб зменшити ріст цвілі в будинку, треба:

усунути протікання труб;

тримати рівень вологості нижче 50%;

регулярно чистити кондиціонер і міняти фільтри;

якщо у ванній вологість, вмикати вентилятор або залишати двері відчиненими після того, як приймете душ;

під час прибирання чистити шви між плиткою;

регулярно прати килимки та шторку для душу;

відмовитися від килимків у підвалах та ванній, якщо там завжди сиро;

сушити одяг на вулиці або балконі.

Також після прання краще насухо витирати гумовий ущільнювач на дверцятах пральної машинки. Не зберігати книги, газети, підшивки та макулатуру в сирих місцях і регулярно перевіряти їхній стан.