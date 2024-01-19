Почему возникает плесень

Споры плесени почти везде, но их не видно. Они попадают в дом вместе с воздухом через открытые окна, двери и системы вентиляции. Или оседают на одежде, обуви и домашних животных.

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Для комфортной жизни плесени нужна влажность и тепло. Особенно ей нравится кухня или ванная комната с плохой вентиляцией и подтекающими трубами. Рост плесени обычно виден и часто вызывает затхлый запах. Плесень повреждает предметы домашнего обихода и может влиять на здоровье.

Чем плесень опасна для здоровья

Если вдохнуть споры плесени, может произойти аллергическая реакция – чихание, насморк, покраснение глаз и сыпь на коже. Наиболее чувствительны к плесени дети, пожилые люди, люди с проблемами кожи, экземой, аллергией и астмой, люди с ВИЧ, ослабленным иммунитетом или принимающие иммуносупрессоры.

Плесень может вызвать осложнение – астму, грибковый синусит – воспалительную реакцию в носу на грибок, бронхолегочный аспергиллез – реакцию на грибок в легких, гиперчувствительный пневмонит – воспаление легких. У чувствительных людей плесень может вызвать инфекции кожи или слизистых.

Как избавиться от плесени

Чтобы уменьшить рост плесени в доме, нужно:

устранить протекание труб;

держать уровень влажности ниже 50%;

регулярно чистить кондиционер и менять фильтры;

если в ванной влажность, включать вентилятор или оставлять дверь открытой после того, как примете душ;

при уборке чистить швы между плиткой;

регулярно стирать коврики и шторку для душа;

отказаться от ковриков в подвалах и ванной, если там всегда сыро;

сушить одежду на улице или балконе.

Также после стирки лучше насухо вытирать резиновый уплотнитель на дверце стиральной машинки. Не храните книги, газеты, подшивки и макулатуру в сырых местах и регулярно проверяйте их состояние.