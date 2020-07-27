Більшість ліків вже схвалені або застосовувалися для лікування людей в рамках клінічних досліджень. Деякі препарати також виявилися ефективними в комбінації з ремдесівіром – єдиними ліками, яке отримало дозвіл на екстрене використання проти SARS-CoV-2 з початку пандемії. Результати дослідження розширюють можливості терапії COVID-19.

Американські вчені з Інституту медичних відкриттів Сенфорд Бернхема проаналізували понад 12 тисяч лікарських засобів, які вже схвалені регулятором FDA для людини або пройшли перевірки на безпеку клінічного тестування. Відтак, вдалося ідентифікувати 100 молекул з підтвердженою противірусну активність, які блокували реплікацію SARS-CoV-2.

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Що відомо про препарати, які обрали для боротьби з COVID-19

13 пройшли клінічні випробування за іншими показаннями та довели ефективність в дозах, які потенційно можуть бути безпечними для пацієнтів із COVID-19.

Два препарати вже схвалені для лікування пацієнтів з алергією (астемізол) і проказу (клофазамін).

Чотири препарати показали ефективність в комбінації з ремдесівіром – єдиним препаратом, який отримав дозвіл на екстрене використання у випадку захворювання на COVID-19.

Решта тестувалися в рамках клінічних досліджень для терапії різних захворювань.

Всього вчені визнали ефективним проти COVID-19 – 21 лікарський засіб.

Дослідження значно розширює можливості терапії COVID-19, враховуючи дані про безпеку для людини,

– зазначив автор дослідження Суміта Чандра.

Оскільки в усьому світі рівень захворюваності продовжує зростати, залишається нагальною необхідність в пошуку доступних і ефективних ліків, які можуть доповнити використання ремдесівіру, а також ліків, які можна призначати профілактично або при перших ознаках інфекції в амбулаторних умовах.

На цей момент всі виділені ліки тестуються на моделях тварин і органелах легких. Якщо результати будуть сприятливими, то вчені планують швидкий запуск клінічних досліджень.