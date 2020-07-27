Большинство лекарств уже одобрены или применялись для лечения людей в рамках клинических исследований. Некоторые препараты также оказались эффективными в сочетании с ремдесивиром – единственным лекарством, которое получило разрешение на экстренное использования против SARS-CoV-2 с начала пандемии. Результаты исследования расширяют возможности терапии COVID-19.

Американские ученые из Института медицинских открытий Сэнфорд Бернхема проанализировали более 12 тысяч лекарственных средств, которые уже одобрены регулятором FDA для человека или прошли проверки на безопасность клинического тестирования. Следовательно, удалось идентифицировать 100 молекул с подтвержденной противовирусной активностью, которые блокировали репликацию SARS-CoV-2.

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Что известно о препаратах, которые выбрали для борьбы с COVID-19

13 прошли клинические испытания по другим показаниям и доказали эффективность в дозах, могут быть безопасными для пациентов с COVID-19.

Два препарата уже одобрены для лечения пациентов с аллергией (астемизол) и проказу (клофазамин).

Четыре препараты показали эффективность в сочетании с ремдесивиром – единственным препаратом, который получил разрешение на экстренное использования в случае заболевания COVID-19.

Остальные тестировались в рамках клинических исследований для терапии различных заболеваний.

Всего ученые признали эффективным против COVID-19 – 21 лекарственное средство.

Исследования значительно расширяет возможности терапии COVID-19, учитывая данные о безопасности для человека,

– отметил автор исследования Сумита Чандра.

Поскольку во всем мире уровень заболеваемости продолжает расти, остается насущной необходимости в поиске доступных и эффективных лекарств, которые могут дополнить использование ремдесивиру, а также лекарств, которые можно назначать профилактически или при первых признаках инфекции в амбулаторных условиях.

На данный момент все выделенные лекарства тестируются на моделях животных и органеллах легких. Если результаты будут благоприятными, то ученые планируют быстрый запуск клинических исследований.