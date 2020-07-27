Индия начала клинические испытания вакцины против коронавируса под названием Covaxin 24 июля. Первую дозу ввели 30-летнему столичному жителю.

Випробування на людях розпочалися у Всеіндійському інституті медичних наук в Делі, повідомляє Times of India.

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До досліджень вакцини долучилися 1800 добровольців, 350 з яких залучені до першої фази випробувань, а 750 до другої.

Препарат буде вводитися у трьох різних дозуваннях. Перші 50 добровольців отримають найнижчу дозу і якщо її визнають безпечною, то наступній групі збільшать дозування.

Перший доброволець, якому вже ввели дозу вакцини, залишався у лікарні близько двох годин. Моментальних побічних ефектів не було помічено, але щоб точно переконатись у безпеці препарату, фахівці пильно спостерігатимуть за станом здоров'я чоловіка ще тиждень.

Що відомо про експериментальну вакцину Covaxin

Препарат розроблений на основі інактивованої версії білка шипа SARS-CoV-2, який повинен викликати реакцію імунної системи у вигляді вироблення антитіл.

У випадку успішного проходження усіх досліджень, препарат виготовлятиме компанія Bharat Biotech, яка є відомим виробником вакцин.