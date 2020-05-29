Мер японського міста Кітакюсю Кендзі Кітахасі заявив, що в місті почалася друга хвиля коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє японський телеканал NHK. Мер Кітакюсю наголосив, що ситуація може значно погіршитися.

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Для недопущення подальшого розповсюдження COVID-19 у Кітакюсю з 31 травня по 18 червня будуть знову закриті 119 міських об'єктів.

Місто Кітакюсю може постраждати від другої хвилі інфікування, якщо подібна ситуація триватиме,

– заявив він.

За останні шість днів в Кітакюсю були виявлені 43 нових випадки коронавірусу.

Також було виявлено можливе зараження в одній з токійських лікарень, де у дев'яти осіб з поміж персоналу та пацієнтів був діагностований вірус. Влада заявила, що це може бути перший випадок кластерного зараження з моменту скасування режиму надзвичайного стану в Токіо.

Станом на 29 травня в Японії виявили 16 683 випадки зараження коронавірусом, 14 147 людей одужали. На жаль, підтверджено 867 летальних випадків.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу