В Японії оголосили про початок другої хвилі COVID-19
Мер японського міста Кітакюсю Кендзі Кітахасі заявив, що в місті почалася друга хвиля коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це повідомляє японський телеканал NHK. Мер Кітакюсю наголосив, що ситуація може значно погіршитися.
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Для недопущення подальшого розповсюдження COVID-19 у Кітакюсю з 31 травня по 18 червня будуть знову закриті 119 міських об'єктів.
Місто Кітакюсю може постраждати від другої хвилі інфікування, якщо подібна ситуація триватиме,
– заявив він.
За останні шість днів в Кітакюсю були виявлені 43 нових випадки коронавірусу.
Також було виявлено можливе зараження в одній з токійських лікарень, де у дев'яти осіб з поміж персоналу та пацієнтів був діагностований вірус. Влада заявила, що це може бути перший випадок кластерного зараження з моменту скасування режиму надзвичайного стану в Токіо.
Станом на 29 травня в Японії виявили 16 683 випадки зараження коронавірусом, 14 147 людей одужали. На жаль, підтверджено 867 летальних випадків.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу