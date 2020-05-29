Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси заявил, что в городе началась вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает японский телеканал NHK. Мэр Китакюсю отметил, что ситуация может значительно ухудшиться.

Читайте также В мире обнаружили наибольшее количество зараженных COVID-19 за сутки

Для недопущения дальнейшего распространения COVID-19 в Китакюсю с 31 мая по 18 июня будут снова закрыты 119 городских объектов.

Город Китакюсю может пострадать от второй волны инфицирования, если подобная ситуация будет продолжаться,

– заявил он.

За последние шесть дней в Китакюсю были обнаружены 43 новых случая коронавируса.

Также было выявлено возможное заражение в одной из токийских больниц, где у девяти человек из числа персонала и пациентов был диагностирован вирус. Власти заявили, что это может быть первый случай кластерного заражения с момента отмены режима чрезвычайного положения в Токио.

По состоянию на 29 мая в Японии обнаружили 16 683 случая заражения коронавирусом, 14 147 человек выздоровели. К сожалению, подтверждено 867 летальных случаев.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала