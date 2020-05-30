За последние сутки, 29 мая, в мире было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Всего за 24 часа подтвердили 125 тысяч 511 случаев заболевания.

Согласно данным Worldometers, предыдущим рекордом был день накануне, 28 мая, когда в мире подтвердили 116 304 новых случая COVID-19.

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Наибольшее количество больных 29 мая обнаружили в Бразилии – 29 526 случаев. В США подтвердили 25 069, в России – 8 371.

По несколько тысяч также фиксировали в еще 8 странах:

Индия – 7 300;

Перу – 5 874;

Чили – 4 654;

Мексика – 3 463;

Франция – 3 325;

Иран – 2 258;

Великобритания – 2 095;

Пакистан – 2 076.

Для сравнения, в Украине за последние сутки подтвердили всего 393 новых случая заболевания. Это лишь 0,3% от всех подтвержденных за сутки случаев.

Количество новых заражений коронавирусом в мире постоянно растет. В последние три дня, например, ежедневно на почти 10 тысяч. 12 марта – день, когда Украина ввела карантин – был последним днем, когда в мире зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала