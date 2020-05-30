В мире снова зафиксировали рекорд новых случаев коронавируса: статистика
За последние сутки, 29 мая, в мире было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Всего за 24 часа подтвердили 125 тысяч 511 случаев заболевания.
Согласно данным Worldometers, предыдущим рекордом был день накануне, 28 мая, когда в мире подтвердили 116 304 новых случая COVID-19.
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Наибольшее количество больных 29 мая обнаружили в Бразилии – 29 526 случаев. В США подтвердили 25 069, в России – 8 371.
По несколько тысяч также фиксировали в еще 8 странах:
- Индия – 7 300;
- Перу – 5 874;
- Чили – 4 654;
- Мексика – 3 463;
- Франция – 3 325;
- Иран – 2 258;
- Великобритания – 2 095;
- Пакистан – 2 076.
Для сравнения, в Украине за последние сутки подтвердили всего 393 новых случая заболевания. Это лишь 0,3% от всех подтвержденных за сутки случаев.
Количество новых заражений коронавирусом в мире постоянно растет. В последние три дня, например, ежедневно на почти 10 тысяч. 12 марта – день, когда Украина ввела карантин – был последним днем, когда в мире зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса.