У світі знову зафіксували рекорд нових випадків коронавірусу: статистика
За останню добу, 29 травня, у світі було зафіксовано рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом. Всього за 24 години підтвердили 125 тисяч 511 випадків захворювання.
Згідно з даними Worldometers, попереднім рекордом був переддень, 28 травня, коли у світі підтвердили 116 304 нових випадки COVID-19.
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Найбільшу кількість хворих 29 травня виявили в Бразилії – 29 526 випадків. У США було підтвердили 25 069, у Росії – 8 371.
По кілька тисяч також фіксували в ще 8 країнах:
- Індія – 7 300;
- Перу – 5 874;
- Чилі – 4 654;
- Мексика – 3 463;
- Франція – 3 325;
- Іран – 2 258;
- Велика Британія – 2 095;
- Пакистан – 2 076.
Для порівняння в Україні за останню добу підтвердили всього 393 нові випадки захворювання. Це лише 0,3% від усіх підтверджених за добу випадків.
Кількість нових заражень на коронавірус у світі постійно зростає. В останні три дні, наприклад, щоденно на майже 10 тисяч. 12 березня – день, коли Україна ввела карантин – був останнім днем, коли у світі зафіксували менше як 10 тисяч нових випадків коронавірусу.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу