За останню добу, 29 травня, у світі було зафіксовано рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом. Всього за 24 години підтвердили 125 тисяч 511 випадків захворювання.

Згідно з даними Worldometers, попереднім рекордом був переддень, 28 травня, коли у світі підтвердили 116 304 нових випадки COVID-19.

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Найбільшу кількість хворих 29 травня виявили в Бразилії – 29 526 випадків. У США було підтвердили 25 069, у Росії – 8 371.

По кілька тисяч також фіксували в ще 8 країнах:

Індія – 7 300;

Перу – 5 874;

Чилі – 4 654;

Мексика – 3 463;

Франція – 3 325;

Іран – 2 258;

Велика Британія – 2 095;

Пакистан – 2 076.

Для порівняння в Україні за останню добу підтвердили всього 393 нові випадки захворювання. Це лише 0,3% від усіх підтверджених за добу випадків.

Кількість нових заражень на коронавірус у світі постійно зростає. В останні три дні, наприклад, щоденно на майже 10 тисяч. 12 березня – день, коли Україна ввела карантин – був останнім днем, коли у світі зафіксували менше як 10 тисяч нових випадків коронавірусу.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу