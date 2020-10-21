Дослідження за участю професійних шахістів дозволило з'ясувати, в який період життя мозок людини працює найбільш ефективно. Виявляється, це відбувається в 35 років.

До такого висновку дійшли вчені з Франції, Німеччина і Нідерландів, пише MedicalXpress.

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А після 45 інтелектуальні здібності починають плавно згасати. Дані дослідження є безпрецедентними, оскільки провели аналіз інформації майже за 130 років.

Попередні дослідження також показували, що когнітивні навички більшості людей починають знижуватися десь в середині життя, і цей процес триває аж до смерті людини.

Однак точний вік піку і початок сталого зниження в роботі мозку не встановлювався. І тільки тепер цей науковий пробіл вдалося заповнити шляхом оцінки інтелекту людей, які максимально активно використовують мозок – професійних шахістів.

Пік роботи мозку

Вчені оцінили результати 24 000 шахових партій в період з 1890 по 2014 роки. 20 з 4 294 шахістів, які брали участь в них шахістів були чемпіонами світу, а ще 4 274 були їхніми опонентами. На основі такої значної бази даних і вдалося з'ясувати, коли шахісти демонстрували найкращі показники, а коли їх результативність явно починала знижуватися, що прямо корелювало з роботою мозку.

Вчені порівнювали кожен хід гравця з оптимальною дією в ситуації, що склалася, яка змоделювала комп'ютерна програма. Найвищу результативність показали ходи, зроблені людьми від 20 до 35 років.