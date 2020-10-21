Исследование с участием профессиональных шахматистов позволило выяснить, в какой период жизни мозг человека работает наиболее эффективно. Оказывается, это происходит в 35 лет.

К такому выводу пришли ученые из Франции, Германии и Нидерландов, пишет MedicalXpress.

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А после 45 интеллектуальные способности начинают плавно угасать. Данные исследования являются беспрецедентными, поскольку провели анализ информации почти за 130 лет.

Предыдущие исследования также показывали, что когнитивные навыки большинства людей начинают снижаться где-то в середине жизни, и этот процесс продолжается вплоть до смерти человека.

Однако точный возраст пика и начало устойчивого снижения в работе мозга не устанавливался. И только теперь этот научный пробел удалось восполнить путем оценки интеллекта людей, максимально активно использующих мозг – профессиональных шахматистов.

Пик работы мозга

Ученые оценили результаты 24 000 шахматных партий в период с 1890 по 2014 годы. 20 из 4 294 шахматистов, участвовавших в них шахматистов были чемпионами мира, а еще 4 274 были их оппонентами. На основе такой внушительной базы данных и удалось выяснить, когда шахматисты демонстрировали наилучшие показатели, а когда их результативность явно начинала снижаться, что прямо коррелировало с работой мозга.

Ученые сравнивали каждый ход игрока с оптимальным действием в сложившейся ситуации, которое смоделировала компьютерная программа. Наивысшую результативность показали ходы, сделанные людьми от 20 до 35 лет.