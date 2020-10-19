Предыдущие исследования показали, что чем чаще человек слышит одну и ту же ложную информацию, то тем больше начинает ей доверять. Впрочем, недавно психологи обнаружили и положительную сторону медали.

Психологи из США утверждают, что напоминание о ранее услышанной или прочитанной фейковой новости может помочь человеку уберечься от восприятия ложных утверждений за истину и лучше запомнить правдивую информацию. Работа об этом опубликована в журнале Psychological Science.

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Чтобы понять, как это происходит, исследователи провели несколько экспериментов. Участникам эксперимента показали правдивую информацию на тему, с дезинформацией о которой люди могли столкнуться в недавнем прошлом. При этом напоминания о еще более старой дезинформации появлялись лишь перед некоторыми исправленными сообщениями.

Напоминание о предыдущих столкновениях с фальшивыми новостями может улучшить память и укрепить убеждения относительно истинных фактов. Это говорит о том, что указание на противоречивую информацию в некоторых ситуациях может улучшить понимание истины,

– пояснил ведущий автор статьи и доцент кафедры психологии в Университете Северной Каролины в Гринсборо Кристофер Вальхейм.

Так, исследование продемонстрировало, что напоминание о дезинформации улучшает запоминание истинных фактов и уверенность в собственных убеждениях. Ученые считают, что напоминание о том что, какая-то новость была фейком, повышает осведомленность о несоответствии и способствует обновлению памяти.

Это свидетельствует о том, что может быть полезно узнать, как кто-то сознательно обманывал или вводил в заблуждение других. Эти знания могут дать информацию о стратегиях, которые используют люди для противодействия распространению дезинформации в политических целях,

– добавил Вальхейм.