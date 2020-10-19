Попередні дослідження показали, що чим частіше людина чує одну й ту ж неправдиву інформацію, то тим більше починає їй довіряти. Втім, нещодавно психологи виявили й позитивний бік медалі.

Психологи зі США стверджують, що нагадування про раніше почуту або прочитану фейкову новину може допомогти людині вберегтися від сприйняття помилкових тверджень за істину та краще запам'ятати правдиву інформацію. Робота про це опублікована у журналі Psychological Science.

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Щоб зрозуміти, як це відбувається, дослідники провели кілька експериментів. Учасникам експерименту показали правдиву інформацію на тему, з дезінформацією про яку люди могли стикнутися в недавньому минулому. При цьому нагадування про ще старішу дезінформацію з'являлися лише перед деякими виправленими повідомленнями.

Нагадування про попередні зіткнення з фальшивими новинами може поліпшити пам'ять і зміцнити переконання щодо істинних фактів. Це говорить про те, що вказівка ​​на суперечливу інформацію в деяких ситуаціях може поліпшити розуміння істини,

– пояснив провідний автор статті й доцент кафедри психології в Університеті Північної Кароліни в Ґрінсборо Крістофер Вальхейм.

Так, дослідження продемонструвало, що нагадування про дезінформацію покращує запам'ятовування істинних фактів і впевненість у власних переконаннях. Вчені вважають, що нагадування про те що, якась новина була фейком, підвищує поінформованість про невідповідність і сприяє оновленню пам'яті.

Це свідчить про те, що може бути корисно дізнатися, як хтось свідомо обманював або вводив в оману інших. Ці знання можуть дати інформацію про стратегії, які використовують люди для протидії поширенню дезінформації в політичних цілях,

– додав Вальхейм.