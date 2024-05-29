Про це зявили експерти Міністерства сільського господарства США. Зазначають, що термін зберігання яєць насправді довший. А ось термін придатності, зазначений на упаковці, є лише рекомендацією, що продукт краще вжити якомога раніше.

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У шкаралупі яйця можуть зберігатися від 3 до 5 тижнів від дня купівлі, а термін зберігання може навіть перевищувати дату, зазначену на упаковці,

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Як правильно зберігати яйця

Експерти радять покласти яйця в холодильник в оригінальній картонній упаковці, це допоможе уникнути вбирання запахів через пористу оболонку. Температура у холодильнику має бути на рівні 4 – 5 градусів тепла або нижче.

Варто знати. Фахівці не рекомендують зберігати яйця на дверцятах холодильника, де зазвичай тепліше, ніж на полицях. За кімнатної температури яйця слід тримати не більше 2 годин.

Термін зберігання уже зварених яєць

Зазначають, що яйця у шкарлупі, які були зварені круто, зберігаються до тижня, але як тільки їх почистите від шкаралупи, їх слід вжити якнайшвидше.

А ось щодо заморозки, то фахівці вважають, що це ризикована ідея, адже процес заморожування впливає на текстуру яйця.

Як визначити чи "свіже" яйце

Старий народний спосіб перевірки яйця, вважають цілком виправденим. Для цього яйце кладуть у воду і якщо воно тоне, значить свіже, а якщо плаває, – ні.

Втім, наголошують, що старі яйця не обов'язково погані. Їх можна використовувати у випічці, де їхня знижена якість не має великого значення.

Ну і звісно, якщо яйце має неприєний запах, – це свідчить, що його не слід споживати у будь-якому вигляді.