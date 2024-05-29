Об этом заявили эксперты Министерства сельского хозяйства США. Отмечают, что срок хранения яиц на самом деле длиннее. А вот срок годности, указанный на упаковке, является лишь рекомендацией, что продукт лучше употребить как можно раньше.

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В скорлупе яйца могут храниться от 3 до 5 недель со дня покупки, а срок хранения может даже превышать дату, указанную на упаковке,

– говорится в статье.

Как правильно хранить яйца

Эксперты советуют положить яйца в холодильник в оригинальной картонной упаковке, это поможет избежать впитывания запахов через пористую оболочку. Температура в холодильнике должна быть на уровне 4 – 5 градусов тепла или ниже.

Стоит знать. Специалисты не рекомендуют хранить яйца на дверце холодильника, где обычно теплее, чем на полках. При комнатной температуре яйца следует держать не более 2 часов.

Срок хранения уже сваренных яиц

Отмечают, что яйца в скорлупе, которые были сварены вкрутую, хранятся до недели, но как только их почистите от скорлупы, их следует употребить как можно быстрее.

А вот насчет заморозки, то специалисты считают, что это рискованная идея, ведь процесс замораживания влияет на текстуру яйца.

Как определить "свежее" ли яйцо

Старый народный способ проверки яйца, считают вполне оправданным. Для этого яйцо кладут в воду и если оно тонет, значит свежее, а если плавает, – нет.

Впрочем, отмечают, что старые яйца не обязательно плохие. Их можно использовать в выпечке, где их пониженное качество не имеет большого значения.

Ну и конечно, если яйцо имеет неприятный запах, – это свидетельствует, что его не следует потреблять в любом виде.