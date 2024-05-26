Человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать витамин С, поэтому его необходимо регулярно получать с пищей. Витамин С содержится в широком ассортименте продуктов и сбалансированное питание обычно обеспечивает достаточное количество витамина без необходимости дополнительного приема добавок.

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Продукты с витамином С

Фрукты. Апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты – отличные источники витамина С. Рекомендуется включать в свой рацион хотя бы один цитрусовый фрукт в день для обеспечения суточной потребности в витамине.

Ягоды. Источник витамина С – клубника, черная смородина, киви. В одной чашке клубники содержится почти 150% суточной нормы витамина С.

Овощи. Брокколи, различная капуста, белый картофель, сладкий перец, помидоры содержат значительное количество витамина С.

Суточная потребность в витамине С

Потребность в витамине С может варьироваться в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической активности. Стандартные рекомендуемые дозы витамина С:

для взрослых женщин – 75 мг в день;

для беременных – 85 мг;

для женщин, кормящих – 120 мг;

для взрослых мужчин – 90 мг;

людям, которые курят, рекомендуется увеличить дозу на 35 мг в день.

Что касается предельно допустимой дозы, то для взрослых она составляет 2000 мг (2 грамма) в сутки. Прием витамина С в дозах выше этого предела может привести к расстройству желудка, диареи, тошноты.

Как сохранить витамин С в продуктах

Витамин С легко разрушается при воздействии света и нагревании. Чтобы максимально сохранить его в продуктах: