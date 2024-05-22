Сразу поясним, что ледяная диета не спроста имеет такое название – это тип питания, который предусматривает добавление льда или другой холодной пищи и напитков в рацион человека. Предполагают, что это потенциально может способствовать снижению веса.
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Идея в том, что потребление этих продуктов может снизить температуру тела человека, что, в свою очередь, может ускорить метаболизм и позволит сжечь больше калорий.
Впрочем, предварительно этот эффект обещали многие различные диеты. Однако, действительно ли влияние холода может обеспечить ускорение метаболизма – пока сказать сложно.
Нужны не только дополнительные исследования, ведь индивидуальные результаты могут отличаться при соблюдении этой диеты.
Больше о принципе действия ледяной диеты
Диета со льдом буквально запускает индуцированный холодом термогенез, когда метаболизм усиливается, чтобы помочь человеку согреться.
Более того, есть практики, когда используют другие методы воздействия холода, чтобы помочь похудеть. Речь о ледяных ваннах, холодный душ.
Помогает ли ледяная диета похудеть
Все же рано делать однозначные выводы. Научные данные ограничены, поэтому точно сказать, поможет ли диета со льдом потерять вес – нельзя.
Воздействие холода может увеличить общие затраты энергии на поддержание средней температуры тела, что может способствовать потере веса. Однако неизвестно, достаточно ли употребления холодной пищи и напитков для ускорения метаболизма, – говорится в исследовании.
Впрочем, исследователи пока не взяли на себя ответственности рекомендовать этот тип питания. как основной с целью похудения. Зато призвали применять другие методы контроля веса, которые являются более научно обоснованными. Прежде всего это сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.