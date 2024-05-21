Почему нельзя морить себя голодом

Люди ожидают, что при сильном сокращении калорий, они начнут быстро худеть. Но нет – на самом деле эффект будет противоположным. Как связаны диета и обмен веществ, рассказала Джульетт Кэллоу, диетолог из Великобритании.

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В момент резкого сокращения калорий наше тело переходит в "режим голодания". Этот механизм возник как защита от голода – и наш организм становится экономным в использовании калорий, которые он получает из еды и питья.

Тело просто защищает оставшиеся жировые запасы,, чтобы не погибнуть. И чтобы обеспечить себя калориями, начинает активно использовать мышцы вместо жира. Это приводит к потере мышечной массы, что, в свою очередь, снижает скорость метаболизма.

Организму требуется все меньше калорий для поддержания нормальной жизнедеятельности, а потеря веса замедляется. Конечно, для голода это идеальное решение. Но если вы просто хотите похудеть, то на таком пути вас ждет неудача.

Сколько калорий нужно, чтобы не попасть в "режим голодания"

К сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа. Поскольку метаболизм у всех людей разный, то есть момент, когда наше тело начнет терять мышцы вместо жира, у каждого человека тоже будет индивидуальным.

Но большинство экспертов по питанию рекомендуют не снижать уровень калорий ниже 1000 – 1200 в день. Также стоит иметь в виду, что тело не "входит" и "выходит" внезапно из режима голодания. Это постепенный процесс, поэтому вам не нужно паниковать, если вы иногда снижаете потребление калорий.