Людський організм не здатний самостійно виробляти вітамін С, тому його необхідно регулярно отримувати з їжею. Вітамін С міститься в широкому асортименті харчів і збалансоване харчування зазвичай забезпечує достатню кількість вітаміну без необхідності додаткового приймання добавок.

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Продукти з вітаміном С

Фрукти. Апельсини, мандарини, лимони та грейпфрути – чудові джерела вітаміну С. Рекомендується включати до свого раціону хоча б один цитрусовий фрукт на день для забезпечення добової потреби у вітаміні.

Ягоди. Джерело вітаміну С – полуниця, чорна смородина, ківі. В одній чашці полуниці міститься майже 150% добової норми вітаміну С.

Овочі. Броколі, різна капуста, біла картопля, солодкий перець, помідори містять значну кількість вітаміну С.

Добова потреба у вітаміні С

Потреба у вітаміні С може змінюватись залежно від віку, статі, стану здоров'я та рівня фізичної активності. Стандартні рекомендовані дози вітаміну С:

для дорослих жінок – 75 мг на день;

для вагітних – 85 мг;

для жінок, що годують – 120 мг;

для дорослих чоловіків – 90 мг;

людям, які курять, рекомендується збільшити дозу на 35 мг на день.

Щодо гранично допустимої дози, то для дорослих вона становить 2000 мг (2 грами) на добу. Приймання вітаміну С у дозах вище цієї межі може призвести до розладу шлунка, діареї, нудоти.

Як зберегти вітамін С у продуктах

Вітамін С легко руйнується при впливі світла та нагріванні. Щоб максимально зберегти його у продуктах: