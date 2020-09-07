Інформація про якість сну людини може дати цінну інформацію про її здоров'я в майбутньому. Згідно з новими даними, погана якість сну може вказувати на підвищений ризик хвороби Альцгеймера в старості.

У дослідженні брали участь 32 літніх людини, пише Current Biology.

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Вчені поставили за мету порівняти якість їхнього сну з тим, як протягом ночі їхній організм очищається від бета-амілоїду – білка, з яким пов'язують розвиток хвороби Альцгеймера.

Зв'язок між сном та деменцією

Дослідження показало, що у людей, сон яких більш фрагментований, з короткою фазою швидкого сну, в організмі накопичувалося більше бета-амілоїду протягом періоду спостереження. Швидкість накопичення бета-амілоїду корелювала зі ступенем порушення сну на початку дослідження. Вченим вдалося зафіксувати навіть утворення бета-амілоїдних бляшок у нервовій тканині людей з небезпечної динамікою накопичення цієї речовини.

Про можливе практичне застосування цього відкриття розповів провідний автор дослідження Джозеф Вінтер (Joseph Winer) з Каліфорнійського університету в Берклі.

Вчені вважають, що необхідно оцінити захисну дію глибокого якісного сну. Якщо він дійсно може захистити від хвороби Альцгеймера, то його необхідно зробити одним з пріоритетів охорони здоров'я.

Червоною ниткою тут проходить ідея, що ми можемо щось зробити з цим. Головний мозок очищає себе під час глибокого сну, тому, можливо, є шанс змінити майбутнє, дбаючи про сон сьогодні,

– розповів співавтор дослідження професор Метью Уокер (Matthew Walker).