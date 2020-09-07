Информация о качестве сна человека может дать ценную информацию о его здоровье в будущем. Согласно новым данным, плохое качество сна может указывать на повышенный риск болезни Альцгеймера в старости.

В исследовании участвовали 32 пожилых человека, пишет Current Biology.

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Ученые поставили целью сравнить качество их сна с тем, как в течение ночи их организм очищается от бета-амилоида – белка, с которым связывают развитие болезни Альцгеймера.

Связь между сном и деменцией

Исследование показало, что у людей, сон которых более фрагментирован, с короткой фазой быстрого сна, в организме накапливалось больше бета-амилоида в течение периода наблюдения. Скорость накопления бета-амилоида коррелировала со степенью нарушения сна в начале исследования. Ученым удалось зафиксировать даже образование бета-амилоидных бляшек в нервной ткани людей с опасной динамикой накопления этого вещества.

О возможном практическом применении этого открытия рассказал ведущий автор исследования Джозеф Винтер (Joseph Winer) из Калифорнийского университета в Беркли.

Ученые считают, что необходимо оценить защитное действие глубокого качественного сна. Если он действительно может защитить от болезни Альцгеймера, то его необходимо сделать одним из приоритетов здравоохранения.

Красной нитью здесь проходит идея, что мы можем что-то сделать с этим. Головной мозг очищает себя во время глубокого сна, поэтому, возможно, есть шанс изменить будущее, заботясь о сне сегодня,

– рассказал соавтор исследования профессор Мэтью Уокер (Matthew Walker).