З якими компанія Україна домовляється про вакцину проти коронавірусу: відповідь МОЗ
У світі 8 компаній перебувають на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу. Україна веде з ними переговори щодо постачання вакцин, у разі успіху.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
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Зокрема, Міністерство охорони здоров'я веде переговори з такими компаніями: Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.
За його словами, українське МОЗ уже звернулося до провідних компаній та тривалий час веде з ними переговори.
Скільки вакцин може отримати Україна
Попередньо Україна може розраховувати на 8 млн безкоштовних доз вакцини від COVID-19
Україна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ створення GAVІ альянсу, щодо забезпечення рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.
У відомстві зазначили, що стежать, щоб українці були одними з перших, хто може отримати доступ до вакцини.
Чи готові українці вакцинуватись проти коронавірусу
Нагадаємо, що вчора, 28 вересня українська неурядова компанія маркетингових і соціологічних досліджень Research & Branding Group опублікувала результати опитувань, щодо того, чи хотіли б українці зробити щеплення проти коронавірусу.
Так, більшість українців заявили, що не вакцинувались, якби вакцина нараді була готова і безкоштовна. Зробити щеплення безкоштовно готові всього 35% опитаних українців.
6% з тих, що погоджувались на вакцинацію, передумали / Інфографіка 24 канал