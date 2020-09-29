У світі 8 компаній перебувають на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу. Україна веде з ними переговори щодо постачання вакцин, у разі успіху.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Зокрема, Міністерство охорони здоров'я веде переговори з такими компаніями: Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

Максим Степанов “Є вісім компаній-розробників вакцин, які перебувають на третій стадії клінічних випробувань. Клінічні випробування повинні показати, що вакцина виробляє антитіла, і ти не заразишся вірусом, якщо говорити простіше”.

За його словами, українське МОЗ уже звернулося до провідних компаній та тривалий час веде з ними переговори.

Скільки вакцин може отримати Україна

Попередньо Україна може розраховувати на 8 млн безкоштовних доз вакцини від COVID-19

Україна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ створення GAVІ альянсу, щодо забезпечення рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.

Максим Степанов “Згідно з розрахунками, за попередніми планами Україна зможе отримати приблизно 20% вакцин безкоштовно від загальної кількості населення нашої країни. Це приблизно 8 млн доз”.

У відомстві зазначили, що стежать, щоб українці були одними з перших, хто може отримати доступ до вакцини.

Чи готові українці вакцинуватись проти коронавірусу

Нагадаємо, що вчора, 28 вересня українська неурядова компанія маркетингових і соціологічних досліджень Research & Branding Group опублікувала результати опитувань, щодо того, чи хотіли б українці зробити щеплення проти коронавірусу.

Так, більшість українців заявили, що не вакцинувались, якби вакцина нараді була готова і безкоштовна. Зробити щеплення безкоштовно готові всього 35% опитаних українців.



6% з тих, що погоджувались на вакцинацію, передумали / Інфографіка 24 канал