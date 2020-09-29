С какими компаниями Украина договаривается о вакцине против коронавируса: ответ Минздрава
В мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина ведет с ними переговоры по поставкам вакцин, в случае успеха.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
Читайте также Сколько украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса
В частности, Министерство здравоохранения ведет переговоры с такими компаниями: Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.
По его словам, украинский Минздрав уже обратился к ведущим компаниям и длительное время ведет с ними переговоры.
Сколько вакцин может получить Украина
Предварительно Украина может рассчитывать на 8 млн бесплатных доз вакцины от COVID-19
Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ создание GAVІ альянса, по обеспечению равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.
В ведомстве отметили, что следят, чтобы украинцы были одними из первых, кто может получить доступ к вакцине.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против коронавируса
Напомним, что вчера, 28 сентября, украинская неправительственная компания маркетинговых и социологических исследований Research & Branding Group опубликовала результаты опросов, относительно того, хотели бы украинцы сделать прививку против коронавируса.
Так, большинство украинцев заявили, что не вакцинировались, если бы вакцина была готова и бесплатна. Сделать прививку бесплатно готовы всего 35% опрошенных украинцев.
6% из тех, что соглашались на вакцинацию, передумали / Инфографика 24 канал