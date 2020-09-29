В мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина ведет с ними переговоры по поставкам вакцин, в случае успеха.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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В частности, Министерство здравоохранения ведет переговоры с такими компаниями: Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca.

Максим Степанов “Есть восемь компаний-разработчиков вакцин, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний. Клинические испытания должны показать, что вакцина вырабатывает антитела, и ты не заразишься вирусом, если говорить проще”.

По его словам, украинский Минздрав уже обратился к ведущим компаниям и длительное время ведет с ними переговоры.

Сколько вакцин может получить Украина

Предварительно Украина может рассчитывать на 8 млн бесплатных доз вакцины от COVID-19

Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ создание GAVІ альянса, по обеспечению равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

Максим Степанов “Согласно расчетам, по предварительным планам, Украина сможет получить примерно 20% вакцин бесплатно от общего количества населения нашей страны. Это примерно 8 млн доз”.

В ведомстве отметили, что следят, чтобы украинцы были одними из первых, кто может получить доступ к вакцине.

Готовы ли украинцы вакцинироваться против коронавируса

Напомним, что вчера, 28 сентября, украинская неправительственная компания маркетинговых и социологических исследований Research & Branding Group опубликовала результаты опросов, относительно того, хотели бы украинцы сделать прививку против коронавируса.

Так, большинство украинцев заявили, что не вакцинировались, если бы вакцина была готова и бесплатна. Сделать прививку бесплатно готовы всего 35% опрошенных украинцев.

6% из тех, что соглашались на вакцинацию, передумали / Инфографика 24 канал