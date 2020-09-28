Большинство опрошенных украинцев заявили, что не вакцинировались бы против коронавируса, если бы вакцина против инфекции была бы сейчас готова. Так, сделать прививку бесплатно готовы всего 35% опрошенных украинцев.

При этом не делали бы вакцинацию 50% респондентов, а еще 15% – не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group по состоянию на сентябрь 2020 года.

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6% из тех, что соглашались на вакцинацию, передумали

По сравнению с июнем количество тех, кто отказался от бесплатной вакцинации от коронавируса, практически не изменилось, тогда как количество тех, кто согласился бы, сократилось на 6%.

Дополнительная информация об опросе

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 5-15 сентября 2020 года среди 1801 респондента по всей Украине, данные с оккупированных Россией территорий – отсутствуют.

Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

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Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 41% опрошенных украинцев.