Сколько украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса: новые данные
Большинство опрошенных украинцев заявили, что не вакцинировались бы против коронавируса, если бы вакцина против инфекции была бы сейчас готова. Так, сделать прививку бесплатно готовы всего 35% опрошенных украинцев.
При этом не делали бы вакцинацию 50% респондентов, а еще 15% – не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group по состоянию на сентябрь 2020 года.
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6% из тех, что соглашались на вакцинацию, передумали
По сравнению с июнем количество тех, кто отказался от бесплатной вакцинации от коронавируса, практически не изменилось, тогда как количество тех, кто согласился бы, сократилось на 6%.
Дополнительная информация об опросе
Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 5-15 сентября 2020 года среди 1801 респондента по всей Украине, данные с оккупированных Россией территорий – отсутствуют.
Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
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Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 41% опрошенных украинцев.
Почему процесс вакцинации важен?
Чтобы побороть пандемию коронавируса важно, чтобы люди имели антитела к инфекции. Это возможно в случае болезни или вакцинации. Поскольку коллективный иммунитет является шаткой системой и может стать причиной смерти миллионов людей и нанести значительный удар по системам здравоохранения во всем мире. К слову, COVID-19 уже унес жизни 998 тысяч человек. Поэтому, чтобы остановить темпы распространения инфекции в мире разработали уже 400 вакцин, и как только ВОЗ утвердит какую-то из них для массовой вакцинации населения, следует немедленно ее начать. Прежде всего это важно для уязвимых групп, в частности пожилых людей и имеющих сопутствующие заболевания.