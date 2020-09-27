К концу 2021 в рамках международной программы Всемирной организации здравоохранения планируют изготовить не менее 2 миллиарда индивидуальных доз вакцины от коронавируса. Но из 35 необходимых для этого миллиардов долларов ВОЗ получила только 3.

2 миллиарда доз вакцины, 245 миллионов курсов лечения, 500 миллионов тестов в странах с низким и средним уровнем дохода – все это прописано в стратегическом плане программы ACT Accelerator. Об этом говорится в центре новостей ООН.

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Эта программа имеет целью способствовать ускорению исследований коронавирусной болезни, совершенствование тестов и процедуры лечения инфекции, а также – разработку вакцины.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус подчеркнул, что самостоятельно страны не преодолеют кризис, так как инвестиции внутри национальных экономик не решат первичную проблему кризиса – пандемию.

Чтобы избежать разрастания кризиса, по мнению руководителя ВОЗ, нужно все то же, что и раньше: выявлять, изолировать и лечить больных. ACT Accelerator поможет в этом, но – нужны деньги, 35 миллиардов долларов.

На первый взгляд, 35 миллиардов – огромные деньги. Однако, это меньше, чем жители Земли тратят за две недели на сигареты,

– отметил Гебреисус.

И добавил, что здесь идет речь не о благотворительности, а о выживании мировой экономики: "Выгода от восстановления международного туризма и торговли быстро окупит вложенные инвестиции".

Тем временем по состоянию на 27 сентября в мире от COVID-19 умерли почти миллион людей от начала пандемии (с конца 2019). Готовой вакцины, которая прошла все стадии клинических испытаний – еще нет. Но несколько препаратов уже находятся на третьей заключительной фазе.



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