Число жертв пандемии COVID-19 может превысить 2 миллиона еще до начала массового использования вакцины, предупреждают в ВОЗ.

Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан, пишет издание ABC.

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На сегодня, по данным ВОЗ, от осложнений, вызванных коронавирусом, в мире умерли более 980 тысяч человек.

По словам Райана, если не принять согласованных действий, то прежде чем произойдет широкая вакцинация, число жертв не только удвоится, но и превысит эту отметку.

Пришло время действий по каждому аспекту этого стратегического подхода. Настоящий вопрос, готовы ли мы вместе действовать, чтобы избежать этой цифры? Конечно, это невозможно представить, но это не является невозможным, потому что мы, похоже, потеряем миллионы людей за девять месяцев,

– сказал представитель ВОЗ.



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