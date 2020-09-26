Кількість жертв пандемії COVID-19 може перевищити 2 мільйони ще до початку масового використання вакцини, попереджають у ВООЗ.

Про це заявив голова програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров‘я Майк Раян, пише видання ABC.

Читайте також В Україні зафіксували 195 504 випадки зараження COVID-19: за минулу добу – 3 833

На сьогодні, за ​​даними ВООЗ, від ускладнень, викликаних коронавірусом, у світі померли понад 980 тисяч людей.

За словами Раяна, якщо не вжити узгоджених дій, то перш ніж відбудеться широка вакцинація, число жертв не лише подвоїться, а й перевищить цю позначку.

Настав час дій з кожного аспекту цього стратегічного підходу. Справжнє питання, чи ми готові разом діяти, щоб уникнути цієї цифри? Звичайно, це неможливо уявити, але це не є неможливим, бо ми, як виглядає, втратимо один мільйон людей за дев‘ять місяців,

– сказав представник ВООЗ.



Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу