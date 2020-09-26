До початку вакцинації у світі можуть померти 2 мільйони людей від COVID-19, – ВООЗ
Кількість жертв пандемії COVID-19 може перевищити 2 мільйони ще до початку масового використання вакцини, попереджають у ВООЗ.
Про це заявив голова програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров‘я Майк Раян, пише видання ABC.
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На сьогодні, за даними ВООЗ, від ускладнень, викликаних коронавірусом, у світі померли понад 980 тисяч людей.
За словами Раяна, якщо не вжити узгоджених дій, то перш ніж відбудеться широка вакцинація, число жертв не лише подвоїться, а й перевищить цю позначку.
Настав час дій з кожного аспекту цього стратегічного підходу. Справжнє питання, чи ми готові разом діяти, щоб уникнути цієї цифри? Звичайно, це неможливо уявити, але це не є неможливим, бо ми, як виглядає, втратимо один мільйон людей за дев‘ять місяців,
– сказав представник ВООЗ.
Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу