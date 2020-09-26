Станом на 26 вересня в Україні на коронавірусну інфекцію хворіють 104 728 осіб – це ті випадки, які отримали підтвердження від лабораторії.

Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України. Читайте також Новини про коронавірус 25 вересня: клінічні випробування вакцин, черги у лабораторії Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні виявили 195 504 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 3 903 людей померли від ускладнень. З них – 76 за минулу добу. Новина доповнюється...