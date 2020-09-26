В Україні зафіксували 195 504 випадки зараження COVID-19: за минулу добу – 3 833
Станом на 26 вересня в Україні на коронавірусну інфекцію хворіють 104 728 осіб – це ті випадки, які отримали підтвердження від лабораторії.
Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.
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Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні виявили 195 504 випадки зараження коронавірусом. На жаль, 3 903 людей померли від ускладнень. З них – 76 за минулу добу.
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