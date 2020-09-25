Новини про коронавірус 25 вересня: жива черга у лабораторії, приріст нових хворих в Україні
За минулу добу в Україні зафіксували 3565 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією, загалом з початку епідемії заразився 191 671 українець. У столиці люди утворили живу чергу для того, щоб пройти тест на COVID-19 у приватній лабораторії. У світі вже зареєстрували 32 250 614 хворих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 25 вересня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу в Україні виявили 3 565 нових хворих на коронавірус, ще 70 інфікованих померли. З початку пандемії в Україні зареєстрували 191 671 хворого на коронавірус, 3 827 з яких, на жаль, померли. Натомість одужали 85 133 пацієнти.
Станом на 25 вересня від COVID-19 продовжують лікуватись 102 711 тисяч громадян.
Коронавірус в областях України 25 вересня
- Вінницька область – 5653 (+97);
- Волинська область – 7362 (+127);
- Дніпропетровська область – 4917 (+225);
- Донецька область – 2851 (+84);
- Житомирська область – 5403 (+141);
- Закарпатська область – 9490 (+74);
- Запорізька область – 3428 (+140);
- Івано-Франківська область – 13080 (+128);
- Кіровоградська область – 1052 (+13);
- Київ – 21045 (+380);
- Київська область – 8430 (+144);
- Львівська область – 19465 (+215);
- Луганська область – 894 (+53);
- Миколаївська область – 2782 (+65);
- Одеська область – 12470 (+161);
- Полтавська область – 1752 (+75);
- Рівненська область – 11774 (+153);
- Сумська область – 3474 (+122);
- Тернопільська область – 12579 (+245);
- Харківська область – 16490 (+297);
- Херсонська область – 954 (+49);
- Хмельницька область – 5361 (+176);
- Чернівецька область – 13736 (+174);
- Черкаська область – 3459 (+104);
- Чернігівська область – 3770 (+123)
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 543 (+7);
- Чернівецька область – 348 (+6);
- Київ – 342 (+9);
- Харківська область – 319 (+3);
- Закарпатська область – 298;
- Івано-Франківська область – 295 (+4);
- Одеська область – 174;
- Київська область – 170 (+5);
- Рівненська область – 157 (+1);
- Волинська область – 158 (+3);
- Тернопільська область – 150 (+1);
- Вінницька область – 107 (+3);
- Хмельницька область – 99 (+1);
- Житомирська область – 98 (+2);
- Дніпропетровська область – 98 (+4);
- Миколаївська область – 71 (+2);
- Сумська область – 62 (+4);
- Кіровоградська область – 55;
- Донецька область – 56 (+2);
- Черкаська область – 52 (+1);
- Чернігівська область – 54 (+4);
- Запорізька область – 55 (+5);
- Полтавська область – 35 (+1);
- Херсонська область – 22 (+1);
- Луганська область – 9 (+1);
Коронавірус серед українських медиків
За минулу добу коронавірус виявили у 155 медпрацівників. Загалом з початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 14 392 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,5%. З померлих медиків переважали жінки (66,3%) та люди віком від 50 років (84,6%).
COVID-19 у ЗСУ
За минулу добу у лавах Збройних сил України COVID-19 діагностували у 40 військових. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 10 військовослужбовців.
Загалом у ЗСУ на коронавірус хворіють 602 особи, вдалось одужати 2 050 військових. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 777 військовий. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 184 особи.
Які області не готові до послаблення карантину
Перелік областей, що не можуть послабити карантин за минулу добу не змінили. Пом'якшити обмеження можна лише у двох областях України: Херсонській та Кіровоградській, адже у цих регіонах найменший показник захворюваності. Водночас на більшості території України послаблювати карантин наразі не можна.
До ослаблення карантину не готові:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ
У Києві жива черга до приватної лабораторії, де тестують на коронавірус
Під однією зі столичних приватних лабораторій утворилась жива черга. В установі роблять тести на COVID-19 усім охочим.
Останнім часом МОЗ постійно наголошує на тому, що в Україні зросла потужність ПЛР-тестування на коронавірус. Але замовчує той факт, що значну частину цих тестів роблять саме приватні лабораторії.
Жива черга до приватної лабораторії Києва / Фото TEZA
Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 25 вересня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 32 250 614 хворих на коронавірус. Натомість 22 247 538 пацієнтів вже одужали. Але 983 333 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 978 874;
- Індія – 5 818 570;
- Бразилія – 4 657 702;
- Росія – 1 131 088;
- Колумбія – 790 823.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу