За минулу добу в Україні зафіксували 3565 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією, загалом з початку епідемії заразився 191 671 українець. У столиці люди утворили живу чергу для того, щоб пройти тест на COVID-19 у приватній лабораторії. У світі вже зареєстрували 32 250 614 хворих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 25 вересня

Читайте також Новини про коронавірус 24 вересня: смерть дитини від COVID-19 в Україні, оновили зони карантину

Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні виявили 3 565 нових хворих на коронавірус, ще 70 інфікованих померли. З початку пандемії в Україні зареєстрували 191 671 хворого на коронавірус, 3 827 з яких, на жаль, померли. Натомість одужали 85 133 пацієнти.

Станом на 25 вересня від COVID-19 продовжують лікуватись 102 711 тисяч громадян.

Коронавірус в областях України 25 вересня

Вінницька область – 5653 (+97);

Волинська область – 7362 (+127);

Дніпропетровська область – 4917 (+225);

Донецька область – 2851 (+84);

Житомирська область – 5403 (+141);

Закарпатська область – 9490 (+74);

Запорізька область – 3428 (+140);

Івано-Франківська область – 13080 (+128);

Кіровоградська область – 1052 (+13);

Київ – 21045 (+380);

Київська область – 8430 (+144);

Львівська область – 19465 (+215);

Луганська область – 894 (+53);

Миколаївська область – 2782 (+65);

Одеська область – 12470 (+161);

Полтавська область – 1752 (+75);

Рівненська область – 11774 (+153);

Сумська область – 3474 (+122);

Тернопільська область – 12579 (+245);

Харківська область – 16490 (+297);

Херсонська область – 954 (+49);

Хмельницька область – 5361 (+176);

Чернівецька область – 13736 (+174);

Черкаська область – 3459 (+104);

Чернігівська область – 3770 (+123)

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 543 (+7);

Чернівецька область – 348 (+6);

Київ – 342 (+9);

Харківська область – 319 (+3);

Закарпатська область – 298;

Івано-Франківська область – 295 (+4);

Одеська область – 174;

Київська область – 170 (+5);

Рівненська область – 157 (+1);

Волинська область – 158 (+3);

Тернопільська область – 150 (+1);

Вінницька область – 107 (+3);

Хмельницька область – 99 (+1);

Житомирська область – 98 (+2);

Дніпропетровська область – 98 (+4);

Миколаївська область – 71 (+2);

Сумська область – 62 (+4);

Кіровоградська область – 55;

Донецька область – 56 (+2);

Черкаська область – 52 (+1);

Чернігівська область – 54 (+4);

Запорізька область – 55 (+5);

Полтавська область – 35 (+1);

Херсонська область – 22 (+1);

Луганська область – 9 (+1);

Коронавірус серед українських медиків

За минулу добу коронавірус виявили у 155 медпрацівників. Загалом з початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 14 392 медичних працівників. Від загальної кількості інфікованих в країні медики становлять 7,5%. З померлих медиків переважали жінки (66,3%) та люди віком від 50 років (84,6%).

COVID-19 у ЗСУ

За минулу добу у лавах Збройних сил України COVID-19 діагностували у 40 військових. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 10 військовослужбовців.

Загалом у ЗСУ на коронавірус хворіють 602 особи, вдалось одужати 2 050 військових. На ізоляції та на самоізоляції зараз перебуває 777 військовий. У найближчі три доби термін ізоляції закінчується у 184 особи.

Які області не готові до послаблення карантину

Перелік областей, що не можуть послабити карантин за минулу добу не змінили. Пом'якшити обмеження можна лише у двох областях України: Херсонській та Кіровоградській, адже у цих регіонах найменший показник захворюваності. Водночас на більшості території України послаблювати карантин наразі не можна.

До ослаблення карантину не готові:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

У Києві жива черга до приватної лабораторії, де тестують на коронавірус

Під однією зі столичних приватних лабораторій утворилась жива черга. В установі роблять тести на COVID-19 усім охочим.

Останнім часом МОЗ постійно наголошує на тому, що в Україні зросла потужність ПЛР-тестування на коронавірус. Але замовчує той факт, що значну частину цих тестів роблять саме приватні лабораторії.



Жива черга до приватної лабораторії Києва / Фото TEZA



Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 25 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 32 250 614 хворих на коронавірус. Натомість 22 247 538 пацієнтів вже одужали. Але 983 333 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 978 874; Індія – 5 818 570; Бразилія – 4 657 702; Росія – 1 131 088; Колумбія – 790 823.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу