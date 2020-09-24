Від початку 2020 року в Україні виявили 188 106 хворих на коронавірус. За добу виписали 1 788 пацієнтів – це рекордний показник від початку пандемії в країні. Від COVID-19 в Україні померла друга дитина. Ізраїль оголосив про початок жорсткого карантину. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 вересня.

Новини про коронавірус 24 вересня

За минулу добу в Україні зареєстрували 3 372 хворих на коронавірус. За цей самий період померли 52 людини, але ще 1 788 виписали – це рекордний показник від початку пандемії.

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Від початку 2020 року в Україні виявили 188 106 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом від хвороби одужали вже 83 458 людей. Але 3 757 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. Нині ж від коронавірусу продовжує лікуватись 100 891 громадянин.

Коронавірус в областях України:

Київ – 20 665 (+330);

Львівська область – 19 250 (+205);

Харківська область – 16 193 (+285);

Чернівецька область – 13 562 (+114);

Івано-Франківська область – 12 952 (+141);

Тернопільська область – 12 334 (+265);

Одеська область – 12 309 (+179);

Рівненська область – 11 621 (+162);

Закарпатська область – 9416 (+73);

Київська область – 8286 (+138);

Волинська область – 7235 (+103);

Вінницька область – 5556 (+101);

Житомирська область – 5262 (+71);

Хмельницька область – 5185 (+136);

Дніпропетровська область – 4692 (+298);

Чернігівська область – 3647 (+110);

Черкаська область – 3355 (+117);

Сумська область – 3352 (+72);

Запорізька область – 3288 (+139);

Донецька область – 2767 (+133);

Миколаївська область – 2717 (+74);

Полтавська область – 1677 (+47);

Кіровоградська область – 1039 (+15);

Херсонська область – 905 (+37);

Луганська область – 841 (+27);

Летальність від COVID-19 за регіонами:

Львівська область – 536 (+4);

Чернівецька область – 342 (+1);

Київ – 333 (+3);

Харківська область – 316 (+1);

Закарпатська область – 298 (+4);

Івано-Франківська область – 291 (+4);

Одеська область – 174 (+7);

Київська область – 165;

Рівненська область – 156 (+1);

Волинська область – 155 (+5);

Тернопільська область – 149 (+3)

Вінницька область – 104 (+1);

Хмельницька область – 98 (+2);

Житомирська область – 96 (+4);

Дніпропетровська область – 94;

Миколаївська область – 69 (+1);

Сумська область – 58 (+3);

Кіровоградська область – 55;

Донецька область – 54;

Черкаська область – 51 (+1);

Чернігівська область – 50 (+4);

Запорізька область – 50 (+1);

Полтавська область – 34;

Херсонська область – 21;

Луганська область – 8 (+2).

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COVID-19 серед українських медиків: від учора коронавірусну інфекцію підтвердили у 172 працівників медичної сфери. Натомість від початку пандемії хворобу виявили у 14 337 медиків. МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли дані про одужалих та померлих медиків. Але відомо, що понад 8 тисяч подолали хворобу, а більш ніж 100 померли під час перебігу інфекції.

від учора коронавірусну інфекцію підтвердили у 172 працівників медичної сфери. Натомість від початку пандемії хворобу виявили у 14 337 медиків. МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли дані про одужалих та померлих медиків. Але відомо, що понад 8 тисяч подолали хворобу, а більш ніж 100 померли під час перебігу інфекції. Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу коронавірус діагностували 57 військовим. Нині у лавах ЗСУ від хвороби лікуються 645 людей. 1 967 військових вже подолали хворобу, але, на жаль, 10 інфікованих пішли з життя. Станом на 24 вересня на ізоляції та самоізоляції перебуває 751 військовий і працівник ЗСУ.

В Україні від COVID-19 померла друга дитина

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, серед померлих за минулу добу є одна дитина. Це другий підтверджений випадок дитячої смерті від коронавірусу в Україні за весь час пандемії. Міністр не повідомив точний вік дитини. Також невідомо, чи були у неї якісь супутні захворювання.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Після святкування дня міста у Дніпрі зросла захворюваність на COVID-19

На Дніпропетровщині зросла кількість хворих на коронавірус. У МОЗ підрахували, що з 298 випадків, які виявили за добу в цьому регіоні, 242 – в обласному центрі. Оскільки великих спалахів на підприємствах та у гуртожитках немає, – це зростання загальної кількості хворих серед містян. Максим Степанов пов'язує спалах з гучним святкуванням Дня Дніпра. На його думку, незабаром така ж ситуація може виникнути у Запоріжжі.

Важливо МОЗ додатково платитиме медикам за роботу з інфекціями

Новини про коронавірус у світі 24 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 31 909 910 хворих на коронавірус. Натомість 21 996 821 пацієнт вже одужав. Але 977 027 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 935 415; Індія – 5 732 518; Бразилія – 4 591 364; Росія – 1 123 976; Колумбія – 784 268.

Ізраїль оголосив жорсткий локдаун через COVID-19

В Ізраїлі вводять нові обмеження через пандемію коронавірусної інфекції. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу оголосив про повернення до "повного карантину" з 25 вересня. Деталі жорсткого карантину прем'єр поки що не повідомив. Як пише vesty.co.il, під час карантинних обмежень будуть дозволені демонстрації й молитви на відстані до 1 кілометра від дому і не більше 20 осіб. Звісно, при дотриманні соціальної дистанції. За словами Біньяміна Нетаньяху, після завершення жорсткого "локдауна" карантин буде продовжено ще на два тижні.



Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу