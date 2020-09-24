Новини про коронавірус 24 вересня: друга смерть дитини від COVID-19 в Україні, локдаун в Ізраїлі
Від початку 2020 року в Україні виявили 188 106 хворих на коронавірус. За добу виписали 1 788 пацієнтів – це рекордний показник від початку пандемії в країні. Від COVID-19 в Україні померла друга дитина. Ізраїль оголосив про початок жорсткого карантину. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 вересня.
Новини про коронавірус 24 вересня
За минулу добу в Україні зареєстрували 3 372 хворих на коронавірус. За цей самий період померли 52 людини, але ще 1 788 виписали – це рекордний показник від початку пандемії.
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Від початку 2020 року в Україні виявили 188 106 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом від хвороби одужали вже 83 458 людей. Але 3 757 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. Нині ж від коронавірусу продовжує лікуватись 100 891 громадянин.
Коронавірус в областях України:
- Київ – 20 665 (+330);
- Львівська область – 19 250 (+205);
- Харківська область – 16 193 (+285);
- Чернівецька область – 13 562 (+114);
- Івано-Франківська область – 12 952 (+141);
- Тернопільська область – 12 334 (+265);
- Одеська область – 12 309 (+179);
- Рівненська область – 11 621 (+162);
- Закарпатська область – 9416 (+73);
- Київська область – 8286 (+138);
- Волинська область – 7235 (+103);
- Вінницька область – 5556 (+101);
- Житомирська область – 5262 (+71);
- Хмельницька область – 5185 (+136);
- Дніпропетровська область – 4692 (+298);
- Чернігівська область – 3647 (+110);
- Черкаська область – 3355 (+117);
- Сумська область – 3352 (+72);
- Запорізька область – 3288 (+139);
- Донецька область – 2767 (+133);
- Миколаївська область – 2717 (+74);
- Полтавська область – 1677 (+47);
- Кіровоградська область – 1039 (+15);
- Херсонська область – 905 (+37);
- Луганська область – 841 (+27);
Летальність від COVID-19 за регіонами:
- Львівська область – 536 (+4);
- Чернівецька область – 342 (+1);
- Київ – 333 (+3);
- Харківська область – 316 (+1);
- Закарпатська область – 298 (+4);
- Івано-Франківська область – 291 (+4);
- Одеська область – 174 (+7);
- Київська область – 165;
- Рівненська область – 156 (+1);
- Волинська область – 155 (+5);
- Тернопільська область – 149 (+3)
- Вінницька область – 104 (+1);
- Хмельницька область – 98 (+2);
- Житомирська область – 96 (+4);
- Дніпропетровська область – 94;
- Миколаївська область – 69 (+1);
- Сумська область – 58 (+3);
- Кіровоградська область – 55;
- Донецька область – 54;
- Черкаська область – 51 (+1);
- Чернігівська область – 50 (+4);
- Запорізька область – 50 (+1);
- Полтавська область – 34;
- Херсонська область – 21;
- Луганська область – 8 (+2).
- COVID-19 серед українських медиків: від учора коронавірусну інфекцію підтвердили у 172 працівників медичної сфери. Натомість від початку пандемії хворобу виявили у 14 337 медиків. МОЗ та ЦГЗ давно не повідомляли дані про одужалих та померлих медиків. Але відомо, що понад 8 тисяч подолали хворобу, а більш ніж 100 померли під час перебігу інфекції.
- Коронавірус у Збройних силах України: за минулу добу коронавірус діагностували 57 військовим. Нині у лавах ЗСУ від хвороби лікуються 645 людей. 1 967 військових вже подолали хворобу, але, на жаль, 10 інфікованих пішли з життя. Станом на 24 вересня на ізоляції та самоізоляції перебуває 751 військовий і працівник ЗСУ.
В Україні від COVID-19 померла друга дитина
За словами очільника МОЗ Максима Степанова, серед померлих за минулу добу є одна дитина. Це другий підтверджений випадок дитячої смерті від коронавірусу в Україні за весь час пандемії. Міністр не повідомив точний вік дитини. Також невідомо, чи були у неї якісь супутні захворювання.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу
Після святкування дня міста у Дніпрі зросла захворюваність на COVID-19
На Дніпропетровщині зросла кількість хворих на коронавірус. У МОЗ підрахували, що з 298 випадків, які виявили за добу в цьому регіоні, 242 – в обласному центрі. Оскільки великих спалахів на підприємствах та у гуртожитках немає, – це зростання загальної кількості хворих серед містян. Максим Степанов пов'язує спалах з гучним святкуванням Дня Дніпра. На його думку, незабаром така ж ситуація може виникнути у Запоріжжі.
Важливо МОЗ додатково платитиме медикам за роботу з інфекціями
Новини про коронавірус у світі 24 вересня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 31 909 910 хворих на коронавірус. Натомість 21 996 821 пацієнт вже одужав. Але 977 027 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 935 415;
- Індія – 5 732 518;
- Бразилія – 4 591 364;
- Росія – 1 123 976;
- Колумбія – 784 268.
Ізраїль оголосив жорсткий локдаун через COVID-19
В Ізраїлі вводять нові обмеження через пандемію коронавірусної інфекції. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу оголосив про повернення до "повного карантину" з 25 вересня. Деталі жорсткого карантину прем'єр поки що не повідомив. Як пише vesty.co.il, під час карантинних обмежень будуть дозволені демонстрації й молитви на відстані до 1 кілометра від дому і не більше 20 осіб. Звісно, при дотриманні соціальної дистанції. За словами Біньяміна Нетаньяху, після завершення жорсткого "локдауна" карантин буде продовжено ще на два тижні.
Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу