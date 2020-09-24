Через кілька місяців у Лондоні можуть розпочатися випробування вакцин проти COVID-19, під час якого добровольців будуть навмисно заражати коронавірусом.

Про це передає видання Financial Times, посилаючись на організаторів дослідження, які наразі не готові публічно обговорювати деталі наукового проекту.

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Зазначається, що дослідження почнеться в січні, а офіційно оголосити про нього можуть наступного тижня. На думку організаторів, це дозволить відібрати найперспективніші вакцини проти коронавірусу. Клінічні випробування вакцин стартують в 2021 році.

Як буде проходити дослідження

Спершу добровольцям зроблять ін'єкцію вакцини, через місяць вони отримають "контрольну дозу" коронавірусу SARS-CоV-2. В експерименті готові взяти участь близько 2 тисяч осіб.

Волонтери перебуватимуть під наглядом лікарів і їм також даватимуть противірусний препарат для зведення до мінімуму ризику розвитку ускладнень.

Яку вакцину проти коронавірусу тестуватимуть

Наразі невідомо, який препарат буде використовуватися у дослідження. На сьогодні у Великобританії випробовуються дві вакцини від коронавірусу: Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca й Імперського коледжу Лондона.