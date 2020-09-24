Через несколько месяцев в Лондоне могут начаться испытания вакцин против COVID-19, во время которого добровольцев будут намеренно заражать коронавирусом.

Об этом передает издание Financial Times, ссылаясь на организаторов исследования, которые пока не готовы публично обсуждать детали научного проекта.

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Отмечается, что исследование начнется в январе, а официально объявить о нем могут на следующей неделе. По мнению организаторов, это позволит отобрать самые перспективные вакцины против коронавируса. Клинические испытания вакцин стартуют в 2021 году.

Как будет проходить исследование

Сначала добровольцам сделают инъекцию вакцины, через месяц они получат "контрольную дозу" коронавируса SARS-CоV-2. В эксперименте готовы принять участие около 2 тысяч человек.

Волонтеры будут находиться под наблюдением врачей и им также будут давать противовирусный препарат для сведения к минимуму риска развития осложнений.

Какую вакцину против коронавируса будут тестировать

Пока неизвестно, какой препарат будет использоваться в исследовании. На сегодня в Великобритании испытываются две вакцины от коронавируса: Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca и Имперского колледжа Лондона.