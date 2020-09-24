По мнению главного санитарного врача страны и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, вскоре при пересечении авиаграницы всем туристам будут делать новые тесты на коронавирус.

Сейчас в аэропортах туристам сразу делают ПЦР-тест на выявление коронавируса. В интервью в программе "Новый день" Ляшко прогнозирует, что их заменят экспресс-тестами на выявление антигена.

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Для теста на антиген образец берется так же как и для ПЦР-теста – с носогорла. Но разница в том, что результат появляется быстрее.

Сейчас при пересечении границ делают тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест), я думаю, что в ближайшее время эта динамика изменится и всем будут делать экспресс-тесты на антигены, поскольку они только выходят на рынок,

– сказал Ляшко.

Антиген – что это? Это чужеродная для организма молекула (преимущественно белковая). Она может попасть в тело человека вместе с инфекционным агентом. Антигены могут вызвать иммунную реакцию. Выработанные антитела связываются с антигенами, благодаря чему образуется иммунный комплекс. Иммунные комплексы легче распознаются и уничтожаются клетками иммунитета. С помощью антигенов можно определить не только то, болел ли человек на конкретную болезнь, но и выяснить, на какой стадии инфекционного процесса находится организм.

В классической иммунологии к антигенам относят вирусы, бактерии, микроскопические грибы, целые клетки животного происхождения.

Напомним, что еще в начале пандемии Украина получила экспресс-тесты на выявление антител. Они производятся в результате реакции организма на антигены. Для экспресс-тестов на антитела используют кровь из пальца.

Центр по контролю заболеваемости США 29 августа выпустил рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген. Сейчас там зарегистрированы четыре производителя таких тестов.