Скоро на границах смогут использовать новые тесты на COVID-19: чем они отличаются
По мнению главного санитарного врача страны и заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, вскоре при пересечении авиаграницы всем туристам будут делать новые тесты на коронавирус.
Сейчас в аэропортах туристам сразу делают ПЦР-тест на выявление коронавируса. В интервью в программе "Новый день" Ляшко прогнозирует, что их заменят экспресс-тестами на выявление антигена.
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Для теста на антиген образец берется так же как и для ПЦР-теста – с носогорла. Но разница в том, что результат появляется быстрее.
Сейчас при пересечении границ делают тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест), я думаю, что в ближайшее время эта динамика изменится и всем будут делать экспресс-тесты на антигены, поскольку они только выходят на рынок,
– сказал Ляшко.
В классической иммунологии к антигенам относят вирусы, бактерии, микроскопические грибы, целые клетки животного происхождения.
Напомним, что еще в начале пандемии Украина получила экспресс-тесты на выявление антител. Они производятся в результате реакции организма на антигены. Для экспресс-тестов на антитела используют кровь из пальца.
Центр по контролю заболеваемости США 29 августа выпустил рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген. Сейчас там зарегистрированы четыре производителя таких тестов.