На думку головного санлікаря країни і заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, невдовзі при перетині авіакордонів усім туристам робитимуть нові тести на коронавірус.

Нині в аеропортах туристам одразу роблять ПЛР-тест на виявлення коронавірусу. У інтерв'ю в програмі "Новий день" Ляшко прогнозує, що їх замінять експрес-тестами на виявлення антигену.

До теми Ляшко заявив, що в Україні роблять більше тестів на COVID-19, ніж у Польщі: чому це маніпуляція

Для тесту на антиген зразок береться так само як і для ПЛР-тесту – з носогорла. Але різниця в тому, що результат з'являється швидше.

Зараз при перетині кордонів роблять тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР-тест), я думаю, що найближчим часом ця динаміка зміниться і всім будуть робити експрес-тести на антигени, оскільки вони лише виходять на ринок,

– сказав Ляшко.

Антиген – що це? Це чужорідна для організму молекула (переважно білкова). Вона може потрапити в тіло людини разом з інфекційним агентом. Антигени можуть викликати імунну реакцію. Вироблені антитіла зв'язуються з антигенами, завдяки чому утворюється імунний комплекс. Імунні комплекси легше розпізнаються і знищуються клітинами імунітету. За допомогою антигенів можна визначити не лише те, чи хворіла людина на конкретну хворобу, а й з'ясувати, на якій стадії інфекційного процесу перебуває організм.

В класичній імунології до антигенів відносять віруси, бактерії, мікроскопічні гриби, цілі клітини тваринного походження.

Нагадаємо, що ще на початку пандемії Україна отримала експрес-тести на виявлення антитіл. Вони виробляються внаслідок реакції організму на антигени. Для експрес-тестів на антитіла використовують кров з пальця.

Центр з контролю захворюваності США 29 серпня випустив рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген. Нині там зареєстровано чотири виробники таких тестів.