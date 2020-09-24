Скоро на кордонах зможуть використовувати нові тести на COVID-19: чим вони відрізняються
На думку головного санлікаря країни і заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, невдовзі при перетині авіакордонів усім туристам робитимуть нові тести на коронавірус.
Нині в аеропортах туристам одразу роблять ПЛР-тест на виявлення коронавірусу. У інтерв'ю в програмі "Новий день" Ляшко прогнозує, що їх замінять експрес-тестами на виявлення антигену.
До теми Ляшко заявив, що в Україні роблять більше тестів на COVID-19, ніж у Польщі: чому це маніпуляція
Для тесту на антиген зразок береться так само як і для ПЛР-тесту – з носогорла. Але різниця в тому, що результат з'являється швидше.
Зараз при перетині кордонів роблять тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР-тест), я думаю, що найближчим часом ця динаміка зміниться і всім будуть робити експрес-тести на антигени, оскільки вони лише виходять на ринок,
– сказав Ляшко.
В класичній імунології до антигенів відносять віруси, бактерії, мікроскопічні гриби, цілі клітини тваринного походження.
Нагадаємо, що ще на початку пандемії Україна отримала експрес-тести на виявлення антитіл. Вони виробляються внаслідок реакції організму на антигени. Для експрес-тестів на антитіла використовують кров з пальця.
Центр з контролю захворюваності США 29 серпня випустив рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген. Нині там зареєстровано чотири виробники таких тестів.