Новости о коронавирусе 24 сентября: вторая смерть ребенка от COVID-19 в Украине, локдаун Израиля
С начала 2020 года в Украине обнаружили 188 106 больных коронавирусом. За сутки выписали 1 788 пациентов – это рекордный показатель с начала пандемии в стране. От COVID-19 в Украине умер второй ребенок. Израиль объявил о начале жесткого карантина. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 сентября.
Новости о коронавирусе 24 сентября
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 3 372 больных коронавирусом. За этот же период умерли 52 человека, но еще 1 788 выписали – это рекордный показатель с начала пандемии.
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С начала 2020 года в Украине обнаружили 188 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего от болезни выздоровели уже 83 458 человек. Но 3 757 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Сейчас же от коронавируса продолжает лечиться 100 891 гражданин.
Коронавирус в областях Украины:
- Киев – 20 665 (+330);
- Львовская область – 19 250 (+205);
- Харьковская область – 16 193 (+285);
- Черновицкая область – 13 562 (+114);
- Ивано-Франковская область – 12 952 (+141);
- Тернопольская область – 12 334 (+265);
- Одесская область – 12 309 (+179);
- Ровненская область – 11 621 (+162);
- Закарпатская область – 9416 (+73);
- Киевская область – 8286 (+138);
- Волынская область – 7235 (+103);
- Винницкая область – 5556 (+101);
- Житомирская область – 5262 (+71);
- Хмельницкая область – 5185 (+136);
- Днепропетровская область – 4692 (+298);
- Черниговская область – 3647 (+110);
- Черкасская область – 3355 (+117);
- Сумская область – 3352 (+72);
- Запорожская область – 3288 (+139);
- Донецкая область – 2767 (+133);
- Николаевская область – 2717 (+74);
- Полтавская область – 1677 (+47);
- Кировоградская область – 1039 (+15);
- Херсонская область – 905 (+37);
- Луганская область – 841 (+27);
Летальность от COVID-19 по регионам:
- Львовская область – 536 (+4);
- Черновицкая область – 342 (+1);
- Киев – 333 (+3);
- Харьковская область – 316 (+1);
- Закарпатская область – 298 (+4);
- Ивано-Франковская область – 291 (+4);
- Одесская область – 174 (+7);
- Киевская область – 165;
- Ровненская область – 156 (+1);
- Волынская область – 155 (+5);
- Тернопольская область – 149 (+3)
- Винницкая область – 104 (+1);
- Хмельницкая область – 98 (+2);
- Житомирская область – 96 (+4);
- Днепропетровская область – 94;
- Николаевская область – 69 (+1);
- Сумская область – 58 (+3);
- Кировоградская область – 55;
- Донецкая область – 54;
- Черкасская область – 51 (+1);
- Черниговская область – 50 (+4);
- Запорожская область – 50 (+1);
- Полтавская область – 34;
- Херсонская область – 21;
- Луганская область – 8 (+2).
- COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию подтвердили у 172 работников медицинской сферы. Зато с начала пандемии болезнь обнаружили у 14 337 медиков. Минздрав и ЦОС давно не сообщали данные о выздоровевших и умерших медиках. Но известно, что более 8 тысяч преодолели болезнь, а более чем 100 умерли во время течения инфекции.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки коронавирус диагностировали 57 военным. Сейчас в рядах ВСУ от болезни лечатся 645 человек. 1 967 военных уже преодолели болезнь, но, к сожалению, 10 инфицированных ушли из жизни. По состоянию на 24 сентября на изоляции и самоизоляции находится 751 военный и работник ВСУ.
В Украине от COVID-19 умер второй ребенок
По словам главы Минздрава Максима Степанова, среди умерших за минувшие сутки есть один ребенок. Это второй подтвержденный случай детской смерти от коронавируса в Украине за все время пандемии. Министр не сообщил точный возраст ребенка. Также неизвестно, были ли у него какие-то сопутствующие заболевания.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала
После празднования дня города в Днепре выросла заболеваемость COVID-19
На Днепропетровщине возросло количество больных коронавирусом. В Минздраве подсчитали, что из 298 случаев, которые выявили за сутки в этом регионе, 242 – в областном центре. Поскольку крупных вспышек на предприятиях и в общежитиях нет, – это рост общего количества больных среди горожан. Максим Степанов связывает вспышку с громким празднованием Дня Днепра. По его мнению, вскоре такая же ситуация может возникнуть в Запорожье.
Важно Минздрав дополнительно будет платить медикам за работу с инфекциями
Новости о коронавирусе в мире 24 сентября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 31 909 910 больных коронавирусом. Зато 21 996 821 пациент уже выздоровел. Но 977 027 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 935 415;
- Индия – 5 732 518;
- Бразилия – 4 591 364;
- Россия – 1 123 976;
- Колумбия – 784 268.
Израиль объявил жесткий локдаун из-за COVID-19
В Израиле вводят новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о возвращении к "полному карантину" с 25 сентября. Детали жесткого карантина премьер пока не сообщил. Как пишет vesty.co.il, во время карантинных ограничений будут разрешены демонстрации и молитвы на расстоянии до 1 километра от дома и не более 20 человек. Конечно, при соблюдении социальной дистанции. По словам Биньямина Нетаньяху, после завершения жесткого "локдауна" карантин будет продлен еще на две недели.
Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала