С начала 2020 года в Украине обнаружили 188 106 больных коронавирусом. За сутки выписали 1 788 пациентов – это рекордный показатель с начала пандемии в стране. От COVID-19 в Украине умер второй ребенок. Израиль объявил о начале жесткого карантина. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 сентября.

Новости о коронавирусе 24 сентября

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 3 372 больных коронавирусом. За этот же период умерли 52 человека, но еще 1 788 выписали – это рекордный показатель с начала пандемии.

Днем ранее Новости о коронавирусе 23 сентября: два рекорда в Украине, изменение церемонии Нобелевской премии

С начала 2020 года в Украине обнаружили 188 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего от болезни выздоровели уже 83 458 человек. Но 3 757 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Сейчас же от коронавируса продолжает лечиться 100 891 гражданин.

Коронавирус в областях Украины:

Киев – 20 665 (+330);

Львовская область – 19 250 (+205);

Харьковская область – 16 193 (+285);

Черновицкая область – 13 562 (+114);

Ивано-Франковская область – 12 952 (+141);

Тернопольская область – 12 334 (+265);

Одесская область – 12 309 (+179);

Ровненская область – 11 621 (+162);

Закарпатская область – 9416 (+73);

Киевская область – 8286 (+138);

Волынская область – 7235 (+103);

Винницкая область – 5556 (+101);

Житомирская область – 5262 (+71);

Хмельницкая область – 5185 (+136);

Днепропетровская область – 4692 (+298);

Черниговская область – 3647 (+110);

Черкасская область – 3355 (+117);

Сумская область – 3352 (+72);

Запорожская область – 3288 (+139);

Донецкая область – 2767 (+133);

Николаевская область – 2717 (+74);

Полтавская область – 1677 (+47);

Кировоградская область – 1039 (+15);

Херсонская область – 905 (+37);

Луганская область – 841 (+27);

Летальность от COVID-19 по регионам:

Львовская область – 536 (+4);

Черновицкая область – 342 (+1);

Киев – 333 (+3);

Харьковская область – 316 (+1);

Закарпатская область – 298 (+4);

Ивано-Франковская область – 291 (+4);

Одесская область – 174 (+7);

Киевская область – 165;

Ровненская область – 156 (+1);

Волынская область – 155 (+5);

Тернопольская область – 149 (+3)

Винницкая область – 104 (+1);

Хмельницкая область – 98 (+2);

Житомирская область – 96 (+4);

Днепропетровская область – 94;

Николаевская область – 69 (+1);

Сумская область – 58 (+3);

Кировоградская область – 55;

Донецкая область – 54;

Черкасская область – 51 (+1);

Черниговская область – 50 (+4);

Запорожская область – 50 (+1);

Полтавская область – 34;

Херсонская область – 21;

Луганская область – 8 (+2).

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COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию подтвердили у 172 работников медицинской сферы. Зато с начала пандемии болезнь обнаружили у 14 337 медиков. Минздрав и ЦОС давно не сообщали данные о выздоровевших и умерших медиках. Но известно, что более 8 тысяч преодолели болезнь, а более чем 100 умерли во время течения инфекции.

со вчерашнего дня коронавирусную инфекцию подтвердили у 172 работников медицинской сферы. Зато с начала пандемии болезнь обнаружили у 14 337 медиков. Минздрав и ЦОС давно не сообщали данные о выздоровевших и умерших медиках. Но известно, что более 8 тысяч преодолели болезнь, а более чем 100 умерли во время течения инфекции. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки коронавирус диагностировали 57 военным. Сейчас в рядах ВСУ от болезни лечатся 645 человек. 1 967 военных уже преодолели болезнь, но, к сожалению, 10 инфицированных ушли из жизни. По состоянию на 24 сентября на изоляции и самоизоляции находится 751 военный и работник ВСУ.

В Украине от COVID-19 умер второй ребенок

По словам главы Минздрава Максима Степанова, среди умерших за минувшие сутки есть один ребенок. Это второй подтвержденный случай детской смерти от коронавируса в Украине за все время пандемии. Министр не сообщил точный возраст ребенка. Также неизвестно, были ли у него какие-то сопутствующие заболевания.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала

После празднования дня города в Днепре выросла заболеваемость COVID-19

На Днепропетровщине возросло количество больных коронавирусом. В Минздраве подсчитали, что из 298 случаев, которые выявили за сутки в этом регионе, 242 – в областном центре. Поскольку крупных вспышек на предприятиях и в общежитиях нет, – это рост общего количества больных среди горожан. Максим Степанов связывает вспышку с громким празднованием Дня Днепра. По его мнению, вскоре такая же ситуация может возникнуть в Запорожье.

Важно Минздрав дополнительно будет платить медикам за работу с инфекциями

Новости о коронавирусе в мире 24 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 31 909 910 больных коронавирусом. Зато 21 996 821 пациент уже выздоровел. Но 977 027 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 935 415; Индия – 5 732 518; Бразилия – 4 591 364; Россия – 1 123 976; Колумбия – 784 268.

Израиль объявил жесткий локдаун из-за COVID-19

В Израиле вводят новые ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о возвращении к "полному карантину" с 25 сентября. Детали жесткого карантина премьер пока не сообщил. Как пишет vesty.co.il, во время карантинных ограничений будут разрешены демонстрации и молитвы на расстоянии до 1 километра от дома и не более 20 человек. Конечно, при соблюдении социальной дистанции. По словам Биньямина Нетаньяху, после завершения жесткого "локдауна" карантин будет продлен еще на две недели.

Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала