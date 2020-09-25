За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3565 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии заразился 191 671 украинец. В столице люди образовали живую очередь для того, чтобы пройти тест на COVID-19 в частной лаборатории. В мире уже зарегистрировали 32 250 614 больных.. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 25 сентября

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине віявили 3565 новых больных коронавирусом, еще 70 инфицированных умерли. С начала пандемии в Украине зарегистрировали 191 671 больного коронавирусом, 3827 из которых умерли. Выздоровели 85 133 пациента.



В настоящий момент COVID-19 продолжают лечиться 102 711 граждан.

Коронавирус в областях Украины 25 сентября

Винницкая область – 5653 (+97)

Волынская область – 7362 (+127)

Днепропетровская область – 4917 (+225)

Донецкая область – 2851 (+84)

Житомирская область – 5403 (+141)

Закарпатская область – 9490 (+74)

Запорожская область – 3428 (+140)

Ивано-Франковская область – 13080 (+128)

Кировоградская область – 1052 (+13)

Киев – 21045 (+380)

Киевская область – 8430 (+144)

Львовская область – 19465 (+215)

Луганская область – 894 (+53)

Николаевская область – 2782 (+65)

Одесская область – 12470 (+161)

Полтавская область – 1752 (+75)

Ровненская область – 11774 (+153)

Сумская область – 3474 (+122)

Тернопольская область – 12579 (+245)

Харьковская область – 16490 (+297)

Херсонская область – 954 (+49)

Хмельницкая область – 5361 (+176)

Черновицкая область – 13736 (+174)

Черкасская область – 3459 (+104)

Черниговская область – 3770 (+123)

Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 543 (+7)

Черновицкая область – 348 (+6);

Киев – 342 (+9);

Харьковская область – 319 (+3)

Закарпатская область – 298;

Ивано-Франковская область – 295 (+4)

Одесская область – 174;

Киевская область – 170 (+5);

Ровненская область – 157 (+1)

Волынская область – 158 (+3)

Тернопольская область – 150 (+1)

Винницкая область – 107 (+3)

Хмельницкая область – 99 (+1);

Житомирская область – 98 (+2)

Днепропетровская область – 98 (+4)

Николаевская область – 71 (+2)

Сумская область – 62 (+4)

Кировоградская область – 55;

Донецкая область – 56 (+2)

Черкасская область – 52 (+1);

Черниговская область – 54 (+4)

Запорожская область – 55 (+5);

Полтавская область – 35 (+1);

Херсонская область – 22 (+1);

Луганская область – 9 (+1);

Коронавирус среди украинских медиков

За минувшие сутки коронавирус выявили у 155 медработников. В целом с начала пандемии в Украине COVID-19 выявили у 14 392 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,5З. Среди умерших медиков преобладали женщины (66,3%) и люди в возрасте от 50 лет (84,6%).

COVID-19 в ВСУ

За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 диагностировали у 40 военных. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 10 военнослужащих.

В целом в ВСУ коронавирусом болеют 602 человека, удалось выздороветь 2050 военнослужащим. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 777 военнослужащих. В ближайшие трое суток срок изоляции заканчивается у 184 человека.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Перечень областей, которые не могут ослабить карантин за минувшие сутки не изменили. Смягчить ограничения можно только в двух областях Украины: Херсонской и Кировоградской, так как в этих регионах наименьший показатель заболеваемости. В то же время на большинстве территории Украины ослаблять карантин пока нельзя.

К ослаблению карантина не готовы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область

Карантин в Украине продолжили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава

В Киеве живая очередь к частной лаборатории, где тестируют на коронавирус

В одной из столичных частных лабораторий образовалась живая очередь. В учреждении делают тесты на COVID-19 всем желающим.

В последнее время Минздрав постоянно подчеркивает, что в Украине выросла мощность ПЦР-тестирование на коронавирус. Но умалчивает тот факт, что значительную часть этих тестов делают именно частные лаборатории.



Живая очередь в частной лаборатории Киева / Фото TEZA

Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 25 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 32 250 614 больных коронавирусом. 22 247 538 пациентов уже выздоровели. Но 983 333 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 978 874;

Индия – 5 818 570;

Бразилия – 4 657 702;

Россия – 1 131 088;

Колумбия – 790 823.

Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала