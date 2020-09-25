Новости о коронавирусе 25 сентября: живая очередь в лаборатории, прирост новых больных в Украине
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3565 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии заразился 191 671 украинец. В столице люди образовали живую очередь для того, чтобы пройти тест на COVID-19 в частной лаборатории. В мире уже зарегистрировали 32 250 614 больных.. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 25 сентября
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Статистика распространения COVID-19
За прошедшие сутки в Украине віявили 3565 новых больных коронавирусом, еще 70 инфицированных умерли. С начала пандемии в Украине зарегистрировали 191 671 больного коронавирусом, 3827 из которых умерли. Выздоровели 85 133 пациента.
В настоящий момент COVID-19 продолжают лечиться 102 711 граждан.
Коронавирус в областях Украины 25 сентября
- Винницкая область – 5653 (+97)
- Волынская область – 7362 (+127)
- Днепропетровская область – 4917 (+225)
- Донецкая область – 2851 (+84)
- Житомирская область – 5403 (+141)
- Закарпатская область – 9490 (+74)
- Запорожская область – 3428 (+140)
- Ивано-Франковская область – 13080 (+128)
- Кировоградская область – 1052 (+13)
- Киев – 21045 (+380)
- Киевская область – 8430 (+144)
- Львовская область – 19465 (+215)
- Луганская область – 894 (+53)
- Николаевская область – 2782 (+65)
- Одесская область – 12470 (+161)
- Полтавская область – 1752 (+75)
- Ровненская область – 11774 (+153)
- Сумская область – 3474 (+122)
- Тернопольская область – 12579 (+245)
- Харьковская область – 16490 (+297)
- Херсонская область – 954 (+49)
- Хмельницкая область – 5361 (+176)
- Черновицкая область – 13736 (+174)
- Черкасская область – 3459 (+104)
- Черниговская область – 3770 (+123)
Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 543 (+7)
- Черновицкая область – 348 (+6);
- Киев – 342 (+9);
- Харьковская область – 319 (+3)
- Закарпатская область – 298;
- Ивано-Франковская область – 295 (+4)
- Одесская область – 174;
- Киевская область – 170 (+5);
- Ровненская область – 157 (+1)
- Волынская область – 158 (+3)
- Тернопольская область – 150 (+1)
- Винницкая область – 107 (+3)
- Хмельницкая область – 99 (+1);
- Житомирская область – 98 (+2)
- Днепропетровская область – 98 (+4)
- Николаевская область – 71 (+2)
- Сумская область – 62 (+4)
- Кировоградская область – 55;
- Донецкая область – 56 (+2)
- Черкасская область – 52 (+1);
- Черниговская область – 54 (+4)
- Запорожская область – 55 (+5);
- Полтавская область – 35 (+1);
- Херсонская область – 22 (+1);
- Луганская область – 9 (+1);
Коронавирус среди украинских медиков
За минувшие сутки коронавирус выявили у 155 медработников. В целом с начала пандемии в Украине COVID-19 выявили у 14 392 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,5З. Среди умерших медиков преобладали женщины (66,3%) и люди в возрасте от 50 лет (84,6%).
COVID-19 в ВСУ
За минувшие сутки в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 диагностировали у 40 военных. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 10 военнослужащих.
В целом в ВСУ коронавирусом болеют 602 человека, удалось выздороветь 2050 военнослужащим. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 777 военнослужащих. В ближайшие трое суток срок изоляции заканчивается у 184 человека.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
Перечень областей, которые не могут ослабить карантин за минувшие сутки не изменили. Смягчить ограничения можно только в двух областях Украины: Херсонской и Кировоградской, так как в этих регионах наименьший показатель заболеваемости. В то же время на большинстве территории Украины ослаблять карантин пока нельзя.
К ослаблению карантина не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область
Карантин в Украине продолжили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава
В Киеве живая очередь к частной лаборатории, где тестируют на коронавирус
В одной из столичных частных лабораторий образовалась живая очередь. В учреждении делают тесты на COVID-19 всем желающим.
В последнее время Минздрав постоянно подчеркивает, что в Украине выросла мощность ПЦР-тестирование на коронавирус. Но умалчивает тот факт, что значительную часть этих тестов делают именно частные лаборатории.
Живая очередь в частной лаборатории Киева / Фото TEZA
Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 25 сентября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 32 250 614 больных коронавирусом. 22 247 538 пациентов уже выздоровели. Но 983 333 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 978 874;
- Индия – 5 818 570;
- Бразилия – 4 657 702;
- Россия – 1 131 088;
- Колумбия – 790 823.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала