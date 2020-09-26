В Украине зафиксировали 195 504 случая заражения COVID-19: за минувшие сутки – 3 833
Наибольшее количество новых случаев подтверждено в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях. По состоянию на 26 сентября в Украине коронавирусной инфекцией болеют 104 728 человек – это те случаи, которые получили подтверждение от лаборатории.
Новые данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.
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Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 195 504 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в рекордного количества людей – 3 833. Больше всего новых заражений в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях.
К сожалению, 3 903 человека умерли от осложнений. Из них – 76 за прошедшие сутки.
Из положительных новостей – 1 740 пациентов за предыдущие сутки выздоровели, в целом преодолели коронавирус в Украине 86 873 человека.
Статистика распространения коронавируса по областям
- Киев – 21 497 (+447)
- Львовская область – 19 636 (+171)
- Харьковская область – 16 870 (+380)
- Черновицкая область – 13 902 (+166)
- Ивано-Франковская область – 13 212 (+132)
- Тернопольская область – 12 863 (+284)
- Одесская область – 12 734 (+264)
- Ровненская область – 11 928 (+154)
- Закарпатская область – 9 580 (+90)
- Киевская область – 8 571 (+141)
- Волынская область – 7 500 (+138)
- Винницкая область – 5 784 (+131)
- Житомирская область – 5 531 (+128)
- Хмельницкая область – 5 531 (+170)
- Днепропетровская область – 5 118 (+201)
- Черниговская область – 3 875 (+105)
- Черкасская область – 3 570 (+111)
- Запорожская область – 3 568 (+140)
- Сумская область – 3 549 (+75)
- Донецкая область – 2 964 (+113)
- Николаевская область – 2 875 (+93)
- Полтавская область – 1 844 (+92)
- Кировоградская область – 1 069 (+17)
- Херсонская область – 1 000 (+46)
- Луганская область – 938 (+44)