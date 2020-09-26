Наибольшее количество новых случаев подтверждено в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях. По состоянию на 26 сентября в Украине коронавирусной инфекцией болеют 104 728 человек – это те случаи, которые получили подтверждение от лаборатории.

Новые данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.

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Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 195 504 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в рекордного количества людей – 3 833. Больше всего новых заражений в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях.

К сожалению, 3 903 человека умерли от осложнений. Из них – 76 за прошедшие сутки.

Из положительных новостей – 1 740 пациентов за предыдущие сутки выздоровели, в целом преодолели коронавирус в Украине 86 873 человека.

Статистика распространения коронавируса по областям