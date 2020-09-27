До кінця 2021 року в рамках міжнародної програми Всесвітньої організації охорони здоров'я планують виготовити щонайменше 2 мільярди індивідуальних доз вакцини від коронавірусу. Але з 35 необхідних для цього мільярдів доларів ВООЗ отримала тільки 3.

2 мільярди доз вакцини, 245 мільйонів курсів лікування, 500 мільйонів тестів у країнах з низьким та середнім рівнем доходу – все це прописано у стратегічному плані програми ACT Accelerator. Про це мовиться у центрі новин ООН.

До теми До початку вакцинації у світі можуть померти 2 мільйони людей від COVID-19, – ВООЗ

Ця програма має за мету сприяти прискоренню досліджень коронавірусної хвороби, вдосконалення тестів та процедури лікування інфекції, а також – розробку вакцини.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус наголосив, що самостійно країни не подолають кризу, адже інвестиції всередині національних економік не розв'яжуть первинну проблему кризи – пандемію.

Щоб уникнути розростання кризи, на думку керівника ВООЗ, потрібно все те ж, що й раніше: виявляти, ізолювати та лікувати хворих. ACT Accelerator допоможе в цьому, але – потрібні гроші, 35 мільярдів доларів.

На перший погляд, 35 мільярдів – величезні гроші. Однак, це менше, ніж мешканці Землі витрачають за два тижні на сигарети,

– наголосив Гебреісус.

І додав, що тут не мовиться про благодійність, а про виживання світової економіки: "Вигода від відновлення міжнародного туризму і торгівлі швидко окупить вкладені інвестиції".

Тим часом станом на 27 вересня у світі від COVID-19 померли майже мільйон людей від початку пандемії (від кінця 2019). Готової вакцини, яка пройшла усі стадії клінічних випробувань – ще немає. Але кілька препаратів уже перебувають на третій заключній фазі.



Алгоритм надання допомоги людям із підозрою на COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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