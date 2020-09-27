Менше, ніж люди витрачають на сигарети за 2 тижні, – ВООЗ просить гроші на вакцину від COVID-19
До кінця 2021 року в рамках міжнародної програми Всесвітньої організації охорони здоров'я планують виготовити щонайменше 2 мільярди індивідуальних доз вакцини від коронавірусу. Але з 35 необхідних для цього мільярдів доларів ВООЗ отримала тільки 3.
2 мільярди доз вакцини, 245 мільйонів курсів лікування, 500 мільйонів тестів у країнах з низьким та середнім рівнем доходу – все це прописано у стратегічному плані програми ACT Accelerator. Про це мовиться у центрі новин ООН.
До теми До початку вакцинації у світі можуть померти 2 мільйони людей від COVID-19, – ВООЗ
Ця програма має за мету сприяти прискоренню досліджень коронавірусної хвороби, вдосконалення тестів та процедури лікування інфекції, а також – розробку вакцини.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус наголосив, що самостійно країни не подолають кризу, адже інвестиції всередині національних економік не розв'яжуть первинну проблему кризи – пандемію.
Щоб уникнути розростання кризи, на думку керівника ВООЗ, потрібно все те ж, що й раніше: виявляти, ізолювати та лікувати хворих. ACT Accelerator допоможе в цьому, але – потрібні гроші, 35 мільярдів доларів.
На перший погляд, 35 мільярдів – величезні гроші. Однак, це менше, ніж мешканці Землі витрачають за два тижні на сигарети,
– наголосив Гебреісус.
І додав, що тут не мовиться про благодійність, а про виживання світової економіки: "Вигода від відновлення міжнародного туризму і торгівлі швидко окупить вкладені інвестиції".
Алгоритм надання допомоги людям із підозрою на COVID-19 / Інфографіка 24 каналу