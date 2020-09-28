Більшість опитаних українців заявили, що не вакцинувались би проти коронавірусу, якби вакцина проти інфекції наразі була готова. Так, зробити щеплення безкоштовно готові всього 35% опитаних українців.

При цьому не робили б вакцинації 50% респондентів, а ще 15% – не визначилися. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group станом на вересень 2020 року.

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6% з тих, що погоджувались на вакцинацію, передумали

У порівнянні з червнем кількість тих, хто відмовився від безкоштовної вакцинації від коронавірусу, практично не змінилась, тоді як кількість тих, хто погодився б, скоротилася на 6%.

Додаткова інформація про опитування

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період з 5-15 вересня 2020 рік серед 1801 респондентів по всій Україні, дані з окупованих Росією територій – відсутні.

Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, в середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців.