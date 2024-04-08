Чи можуть принтери нашкодити

У деяких дослідженнях було припущено, що лазерні принтери, що використовують тонер, або порошкове чорнило, виділяють тонерний пил і леткі органічні сполуки. Однак немає переконливої інформації про те, що ці леткі сполуки та інгаляційний дрібний пил можуть негативно впливати на людину.

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Так, був проведений токсикологічний експеримент на щурах, який показав, що при накопиченні у легенях тварин високої концентрації чорнила може призвести до хронічного запалення та фіброзу легень. Однак це було експериментальне дослідження, в якому тварини по суті змушували дихати тонером. У процесі роботи з принтером людина не дихає тонером, а значить, вона не піддається впливу великих концентрацій чорнила, і такі ефекти у людей навряд чи можливі.

Наукові співробітники німецького Інституту безпеки та гігієни праці також досліджували речовини, що виділяються під час друку: пил, озон та органічні сполуки – бензол і стирол. Виявилося, що сучасні лазерні принтери виділяють лише незначну кількість цих речовин, зокрема:

не виявили тонерний пил;

викидаються лише невеликі кількості органічних речовин, зокрема бензол;

озон випускається у малих кількостях, а ще є лазерні принтери, які працюють без озону;

викиди наддрібнодисперсних частинок нижче граничного значення.

Рекомендації з застосування принтерів

Основна порада – забезпечити гарну вентиляцію приміщення, де встановлений принтер. Підприємства та інші організації, які використовують лазерні принтери, мають переконатися, що системи вентиляції функціонують добре та обслуговуються.

Зазвичай чим частіше принтер використовується, тим важливіше мати окреме приміщення з механічною вентиляцією. Сучасні принтери, розташовані в приміщеннях, що добре вентилюються, при дотриманні запобіжних заходів рідко можуть стати загрозою здоров'ю людини.