Могут ли принтеры навредить

В некоторых исследованиях было предположено, что лазерные принтеры, использующие тонер, или порошковые чернила, выделяют тонерную пыль и летучие органические соединения. Однако нет убедительной информации о том, что эти летучие соединения и ингаляционная мелкая пыль могут негативно влиять на человека.

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Так, был проведен токсикологический эксперимент на крысах, который показал, что при накоплении в легких животных высокой концентрации чернил может привести к хроническому воспалению и фиброзу легких. Однако это было экспериментальное исследование, в котором животные по сути заставляли дышать тонером. В процессе работы с принтером человек не дышит тонером, а значит, он не подвергается воздействию больших концентраций чернил, и такие эффекты у людей вряд ли возможны.

Научные сотрудники немецкого Института безопасности и гигиены труда также исследовали вещества, выделяемые во время печати: пыль, озон и органические соединения – бензол и стирол. Оказалось, что современные лазерные принтеры выделяют лишь незначительное количество этих веществ, в частности:

не обнаружили тонерную пыль;

выбрасываются лишь небольшие количества органических веществ, в частности бензол;

озон выпускается в малых количествах, а еще есть лазерные принтеры, которые работают без озона;

выбросы сверхмелкодисперсных частиц ниже предельного значения.

Рекомендации по применению принтеров

Основной совет – обеспечить хорошую вентиляцию помещения, где установлен принтер. Предприятия и другие организации, которые используют лазерные принтеры, должны убедиться, что системы вентиляции функционируют хорошо и обслуживаются.

Обычно чем чаще принтер используется, тем важнее иметь отдельное помещение с механической вентиляцией. Современные принтеры, расположены в помещениях, хорошо вентилируемых, при соблюдении мер предосторожности редко могут стать угрозой здоровью человека.