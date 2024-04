Новое исследование вейпинга

Итоги этого исследования презентуют на Годовых научных сессиях Американского колледжа кардиологии (АСС.24) в Атланте, и новость об этом уже появилась в пресс-релизе ACC. Руководителем работы стал Якуб Бене-Альхасан из медицинской организации MedStar Health.

Для исследования ученые опирались на данные, полученные из опросов и электронных медицинских карточек в рамках крупнейшего национального исследования здоровья взрослых "All of Us". В их анализ включили более 175 тысяч человек (средний возраст участников составил 52 года; 60,5% из них – женщины). Период наблюдения длился 45 месяцев.

Вейпинг повышает риск сердечной недостаточности

В течение этого времени у 3242 участников обнаружили сердечную недостаточность. После статистического анализа с учетом демографии и социально-экономических характеристик, а также других рисковых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний и употребления различных психоактивных веществ, включая алкоголь и табачные изделия, выяснилось, что использование вейпов коррелирует с 19% увеличением риска этого заболевания.

Такая связь прослеживалась только при сохранении фракции выброса (диастолической сердечной недостаточности, HFpEF), при сниженной (систолической сердечной недостаточности, HFrEF) такой закономерности не прослеживалось. Возраст, пол и табакокурение участников на эту связь не влияли.