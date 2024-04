Нове дослідження вейпінгу

Підсумки цього дослідження презентують на Річних наукових сесіях Американського коледжу кардіології (АСС.24) в Атланті, і новина про це вже з'явилася в пресрелізі ACC. Керівником роботи став Якуб Бене-Альхасан із медичної організації MedStar Health.

Для дослідження вчені спиралися на дані, отримані з опитувань та електронних медичних карток у рамках найбільшого національного дослідження здоров'я дорослих "All of Us". До їхнього аналізу включили понад 175 тисяч людей (середній вік учасників становив 52 роки; 60,5% з них – жінки). Період спостереження тривав 45 місяців.

Вейпінг підвищує ризик серцевої недостатності

Протягом цього часу у 3242 учасників виявили серцеву недостатність. Після статистичного аналізу з урахуванням демографії та соціально-економічних характеристик, а також інших ризикових факторів розвитку серцево-судинних захворювань та вживання різних психоактивних речовин, включаючи алкоголь та тютюнові вироби, з'ясувалося, що використання вейпів корелює з 19% збільшенням ризику цього захворювання.

Такий зв'язок простежувався тільки при збереженні фракції викиду (діастолічної серцевої недостатності, HFpEF), при зниженій (систолічній серцевій недостатності, HFrEF) такої закономірності не простежувалося. Вік, стать та тютюнопаління учасників на цей зв'язок не впливали.